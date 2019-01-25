【派錢4000蚊】陳茂波「阿茂派錢」　3億元行政成本是如何燒的？

近幾日社會最熱門話題，可說是財爺陳茂波「錯綜複雜」的派錢4000計劃，事關證明文件、郵費等要求朝令夕改，程序多多，市民亦狠批手續繁複擾民。連開倉派錢都可以派到全城怒轟，可算前無古人（至於後有無來者很難說，你懂的）。 去年公布派錢計劃後，《香港01》早已評估涉及的行政成本至少要3億，因為要「現兜兜」向市民派錢，行政複雜程度遠超一般人想像，一個問題隨時會衍生出無限個問題，行政成本隨時再大增，處理不當更會變成政治炸彈。所以要麼一開始就企硬不派，若最終「跪低」唔派又派，就不如爽快地派得簡單一點。說到這點，大家會否有點懷念當年全民派$6,000的前財爺曾俊華？

↓↓↓點擊放大圖片 睇六大擾民手續如何處理↓↓↓

+ 2

延伸閱讀：【預算案．政策分析】傳財爺派「利市」 覓「利市封」成頭痛問題

派錢行政費3.11億 人均成本至少110元

今次派錢4000元釀成混亂，說到底又是官僚程序惹禍，因為每多一重審批關卡，就多一重行政程序、行政時間、行政成本。

《香港01》去年已經評估過，比照2011年政府經關愛基金向「N無人士」派錢的經驗，由於涉及大量審批程序，行政成本必定極高昂，而今次派錢又要查退稅退差餉，又要查物業，又要查其他福利的受惠金額，涉及多個政府部門和大量查核人手。當年關愛基金向大約23萬人派錢，人均成本87元，而按照近年本港物價升幅，今次派錢人頭成本估計要過百。

其後，政府將今次派錢工作交由在職家庭津貼辦事處（職津處）負責，要額外招聘約七百名合約員工，再加辦事處租金、資訊科技開支等等，「燈油火蠟」行政成本要花費約3.11億元公帑，以「茂波派錢」共280萬人受惠推算，人頭行政成本估計達110元。

政府派錢4,000元的「關愛共享計劃」申請表本周起派發，但程序複雜，被指擾民。（資料圖片/李家偉攝）

延伸閱讀：【預算案．政策分析】那些年曾俊華派錢 為何只可一卻不可再？

未計其他額外開支 燒錢隨時更多

但事態發展至今，到底派錢的行政成本要幾錢埋單，恐怕仍是未知之數，因現時郵政署如遇上郵資不足的信件，會通知收件人到郵政局領取郵件及繳付欠資費用，如收件人拒絕補錢則會派到回郵地址，如無回郵地址則視為無人認領而銷毀。政府最新決定，會對郵資不足的申請「寬鬆處理」。

事實上，關於郵資的爭議，也是政府本身自找麻煩。因為今次派錢，沒有網上申請安排，結果市民要大費周章拿申請表，浪費紙張之餘亦導致市民大排長龍拿表，表格也因供不應求，又要臨時加印。加上申請資格一大堆，申請者要遞交海量證明文件，隨時超出郵政署的郵件重量要求，導致郵資不足，一度惹來會否遭「DQ」疑雲。政府最後修改做法，「寬鬆處理」郵資不足的申請，但又引致另一個問題：所謂的「寬鬆」有何準則？欠一毫和欠三元，又是否有分別？

結果政務司司長張建宗又給出另一個版本的答案，有記者問政府會否考慮派免郵費的信封，乾脆讓市民不用貼郵票？張建宗又說「不排除將來做」。那問題又來了，現時有申請表在手的市民，到底是否應貼郵票？還是又等政府公布新安排？而這筆政府高官臨時「爆肚」的額外郵費補貼，當初計算行政成本時，恐怕未有計及。

曾俊華8年前全民派錢，行政上簡單得多。（資料圖片）

延伸閱讀：【派錢4000．政策分析】財爺急轉軚 兩代iPhone揭露一個絕望真相

「鬍鬚曾」派錢就派錢 不搞花款

說到這裏，可能有不少人想起2011年財政預算案，曾俊華因向市民強積金戶口注資6,000元而被罵得體無完膚，最終連建制派都反對之下，被迫跪低全民派6,000元。但當時曾俊華說派錢就派錢，不搞一連串審批程序，收錢的標準很簡單，2012年3月31日年滿18歲、有香港永久性居民身份證即可，共610萬人受惠。

當時政府與銀行「傾掂數」，每處理一宗申請，政府就付銀行15元手續費，即最後成本最多約9,000萬，簡簡單單。而為了疏導，政府亦將申請分為兩大階段，第一階段未申請的市民，遲點交表可以多拿200元，將申請個案分流，避免大家如今次般一窩蜂趕申請惹混亂。另外市民也可以經網上申請，省卻排隊領表交表的麻煩。

曾鈺成去年撰文，諷刺政府派錢邏輯混亂。（曾鈺成Facebook截圖）

延伸閱讀：【預算案．政策分析】派錢欲斷難斷 澳門「止痛餅」上癮前車可鑑

關愛共享「比量子力學更複雜」

說到底，陳茂波去年之所以「唔派又派」，一開始或是受制特首林鄭月娥的「理財新哲學」，不敢隨便開倉派錢，但後來民意反彈就決定「補漏拾遺」，巧立明目地唔派又派「關愛共享」。可是最後得出來的派錢方法不倫不類，複雜之餘又擾民，關愛不成反惹民怨。難怪立法會前主席曾鈺成也撰文諷刺陳茂波，不想全民派餅，但又不想派漏任何人，根本邏輯矛盾，所謂關愛共享「比量子力學更複雜」。

回想起去年12月，有人在深水埗屋頂撒鈔票，引發途人哄搶，人稱「幣少爺」的黃鉦傑涉嫌「擾亂公眾秩序」被捕。再看看今年政府派錢安排，行政複雜引發各區區議員辦事處、領表交表地點大排長龍，市民無所適從，混亂程度猶有過之，那政府豈非……