醫療公司推「侍病假」　可帶薪陪家人就診　僱主：員工工作更投入

在職人士分身不暇，事業和家庭往往難兼顧，每當子女或父母患病時，往往難抽身陪伴。有醫療用品公司推出「侍病假」新政策，容許僱員彈性調配其每年12天的有薪病假，可同時作陪診之用，免卻因為要照顧患病家人而耗盡大假或需另請事假之苦。 該企業人事部經理指，過往同事的有薪病假使用率不高，惟不時有員工需請假用以照顧家人，因此決定增加申請病假的彈性，讓員工在工作與家庭取得更佳平衡。有剛榮升爸爸的員工直言受惠，因為可帶薪陪伴妻子產檢及母親覆診：「時間鬆動好多。」

百特醫療推彈性有薪病假，員工Andy(左1)坦言受惠，右1為鄭頴思、中為黃家駒。(陳淑霞攝)

出示直系親縮醫生紙 可放有薪病假

百特醫療用品有限公司人事部經理鄭頴思指，公司共有73名員工，平均年齡38歲，考慮到不少員工需動用大假陪伴家人就診，遂調整公司政策，容許僱員靈活運用病假，只要出示直系親屬醫生紙或到診紙，就可放有薪假，員工在患病時可放病假休養外，也可陪同家人看病或作產檢等。現時公司共提供12天有薪病假，如患重病者，可放取長期病患假最多120日，另產假及侍產假，則分別有14周及5天全薪。



總經理黃家駒不諱言，公司在商言商「唔會不計成本」，惟公司以專門銷售為主，更著重人才，雖然有關政策無可避免會增加開支，「但似乎未有影響質素，仲好過預期」。

做生意不會不計成本 計劃效果成預期

他又指，「侍病假」實施初期，一度憂心機制會遭濫用，惟其後未見請病假人數有明顯增加，公司的年度調查亦顯示，員工投入度亦有所增加，顯示計劃效果正面。除彈性放「侍病假」之外，公司亦有連串家庭友善政策，例如僱員如有需要，亦可申請在家工作及彈性上班時間。百特醫療今年再獲「家庭議會」及「民政事務局」合辦的「家庭友善僱主獎勵計劃」頒發獎項表揚。

百特醫療推出多項家庭友善措施，屢獲獎項表揚。(百特醫療香港官網截圖)

銷售部經理Andy：可在家工作 兼照顧坐月妻子

於百特醫療工作已12年的銷售部經理Andy指，母親年過60歲，腳部亦曾動手術，由於行動不便，她前往覆診時需有人「傍住」，以往責任多落於其胞弟身上，自己因工作則較少參與，「家人唔多唔少會有微言」，惟公司推出「侍病假」後「會主動話陪阿媽覆診，多了時間走盞」。



此外，Andy去年7月喜迎次女出世，適逢公司推出「侍病假」及將侍產假延長至5天後，亦恰好受惠，他指，太太分娩前後，丈夫角色非常重要，既要在家中既要指揮大局，也要安撫「四大長老」，同時又要照顧太太情緒，成為其精神支柱，「侍病假」有助他照顧家庭。

他又憶述，其長子是家族嫡孫，「所以屋企老人家好緊張，凡事都要問我意見」，當時何謂公私兩忙，蠟燭兩頭燒，及至女兒出生後，他向公司支取3星期假期，在照顧妻子坐月之餘，亦向上司申請在家工作，在工作和家庭兩方面都可更好兼顧。而現時法定侍產假為5日，他直言遠遠不足夠，「希望未來可以再加，加到10日都可以傾。」