良心僱主推「夏令返工制」　暑假逢週五3點放工：業績不跌反升

本港不少企業將工時與生產力劃上等號，生產奶粉、Evian礦泉水的跨國公司DANONE則反行其道，推行「夏令上班制」，容許員工於每年6至9月暑假期間，逢周五提早於下午3時收工，冀予雙職家長的員工可於暑假有更多時間照顧子女。該公司人事部主管指，新制令員工更有歸屬感，業績不跌反升；公司亦為女性員工提供6個月全薪產假，優厚程度於本港數一數二。

DANONE於香港有90名員工。（陳淑霞攝）

DANONE是法國企業，專門生產健康食品，現時於本港僱用90名員工，當中近6成已婚，其中37%人育有子女，公司兩年前收集員工意見後，決定於每年6月至9月期間，實行「週五夏令制」，星期一至四上班時間維持朝9晚6，但星期五則會提早至下午3時放工。

受惠員工：多咗時間帶佢哋去戶外

於銷售部任職主管的方志森（Sammy）有3個女兒，分別就讀中學及幼稚園，由於太太是在職媽媽，夏令放工時間容許他抽空照顧家庭，亦可趁暑假期間多陪伴女兒，例如踏單車及到沙灘遊玩，「以前佢哋暑假多數留喺屋企，依家多咗時間可以帶佢哋户外活動。」

他提到，即使家中聘請的外傭放大假回鄉時，家中出現「真空」情況，他亦可趁早收工幫手做家務；處理家事，亦能與妻子互相分擔，「老婆開心咗，我都開心。」他又指，以前曾於另一跨國公司工作，舊東家著重業績，數字先行，「同依家完全係兩樣嘢，歸屬感依家多好多。」

Sammy（左）及Clara（右）認為，夏令制推行，有助調配更多時間與家人相處。（陳淑霞攝）

來自法規部的鄭雅新（Clara）則指，雖然自己未有子女，但亦能受惠，由於她非與家人同住，周五提早收工，增加與家人相聚時間，「可以陪爸媽飲個茶，又可以陪佢哋去銀行」。

她又指，長時間於辦公室工作，較少時間做運動，自公司推行夏令制後，正好可相約志同道合的同事「打波聯誼」。公司亦有組成龍舟隊，同樣會容許員工提早收工，前往赤柱練習。

黎淑銘表示，公司以人為本，遂於兩年前開始推行暑假夏令制，逢週五會提早下班。（陳淑霞攝） 人事部主管黎淑銘指，公司管理哲學主張以人為本，考慮到每年6月是本港學校考試月份，且暑假及開學季緊隨其後，故公司特設夏令時間，給予同事更多時間陪伴孩子。同事亦可申請半天休假，自製3天週末假期。公司亦奉行彈性上班時間，容許員工按各自所需調配。產假方面，女性僱員數年前開始，可享有6個月全薪產假、男性則可獲10日侍產假，俱較現行法例優厚。 她指，上述政策鼓勵同事高效工作，靈活支配時間，實施以來生產力及業績遠超預期，情況令人鼓舞。至於縮短工時，有否導致其他工作天加班情況增加？她表示，不排除有個別員工於特別情況下需要加班，但整體而言，員工會按日程編排工作，甚少需要加班。

黎續指，上述員工福利政策絕非驚天動地，「只係做返我哋應該要做嘅事，喺實際上支援同事」，她又強調，企業只從業績出發，是錯誤觀念，「公司要有增長，其實都係靠同事幫手打拼，照顧好佢哋，效率就自然會提升。」