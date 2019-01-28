政府放寬電動車「一換一」參加條件　持車年期縮至18個月

政府去年推出電動私家車「一換一」換車計劃，合資格車主如有意換電動車，在銷毀舊私家車後，可獲最多25萬首次登記稅寬減，惟計劃反應冷淡。環境局局長黃錦星去年底指無計劃改變有關計劃，但相隔一個月，政府宣布修訂計劃，包括換車車主擁有舊私家車的期限，由連續3年或以上減少至18個月或以上。

政府宣布放寬電動車「一換一」計劃參加條件，持車年期縮至18個月。（資料圖片）

根據電動車「一換一」原本計劃，合資格的現有車主購買新電動私家車，並銷毀其合條件舊私家車，將可獲較高的首次登記稅寬減額，上限為25萬元，最大爭議是車主必須是「舊私家車」的登記車主連續三年或以上，變相減低車主換電動車意慾。

政府今日（28日）宣布修訂計劃，包括「舊私家車」取消登記前車主須是「舊私家車」的登記車主連續3年或以上修訂至連續18個月或以上；在「舊私家車」取消登記前的12個月期間內須有最少10個月（即304天或以上），連續或不連續皆可，領有有效車輛牌照。

兩項有關參加條件的修訂直至「一換一」計劃2021年3月31日完結為止。政府發言人表示，除「舊私家車」的擁有車輛期間及領牌期間這兩個條件外，計劃下的其他所有條件及申請程序維持不變。