本港每年消耗50億枝香煙　28%屬走私煙　憂全禁電子煙加劇私煙量

本港走私香煙情況持續猖獗，連續四年首居亞洲前4位。牛津經濟研究（Oxford Economics）今（28日）發表《亞洲十六國私煙問題2017 研究報告》，指出本港前年整體香煙消耗量達50億枝，其中14億枝為私煙，非法煙草貿易佔整體煙草貿易消耗量近三成，按年升1.1%，相當於每4枝在港消耗的香煙，就有1枝是私煙。 此外，近年不少煙民轉吸加熱煙，有反走私團體預料，因市場對加熱煙有需求，若全面禁止或令私煙數字上升，建議政府將該產品納入規管。

許秉志（中）認為加煙稅與降低吸菸人口比率無明顯關係。（李慧妍攝）

研究報告顯示，2017年本港非法煙草貿易佔整體煙草貿易消耗量28.6%，較2016年同期上升1.1%。在港消耗每4枝香煙，就有多於1枝屬非法，按年增加2.5%。而合法完稅的香煙消耗量則減少2%。

香港警務處前高級警司兼全港反走私大聯盟許秉志（Jeff Herbert）表示，港府在2009年及2011年分別大幅加煙稅50%及41.5%，非本港銷售香煙同期亦分別增加8.3%及9%。不過，本港吸煙率同期只微跌1.3個百分點，由2008年的11.8%跌至2015年的10.5%，認為加煙稅與降低吸煙人口比率無明顯關係，反而突然大幅加煙稅令走私情況嚴重。

近年不少煙民轉吸加熱煙，有反走私團體預料，因市場對加熱煙有需求，若全面禁止或令私煙數字上升，建議政府將該產品納入規管。（資料圖片 / 羅國輝攝）

全港反走私大聯盟倡電子煙納規管 非全禁

而最新一份《施政報告》公布，決定於今個立法年度，提出立法禁止電子煙和其他新型吸煙產品的入口、製造、銷售、分發及宣傳。香港警務處前高級警司兼全港反走私大聯盟黃進展指出，初步了解到2018年研究發現，因市場對加熱煙有需求，並有嚴重走私買賣活動，預料若全面禁售加熱煙，私煙數字會有上升趨勢。他建議政府盡快將此納入規管，令煙民有正規途徑購買，以避免非法進口或販賣。

黃進展又指，估計在2017年走私煙令本港損失28億元稅收，變相損失3.2萬個公屋單位，過去七年累積損失高達139億元，已可建25萬個公屋單位。他希望政府定期檢視煙稅及相關政策，加強私煙刑罰和公眾教育。

西貢區區議員何民傑（右）指，近年將軍澳區發現有不少私煙活動買賣。（李慧妍攝）

至於在各區的非本地完稅香煙消耗量情況，最高為北區，達50.5%；其次是西貢區的50.3%。西貢區區議員何民傑表示，近年在將軍澳發現售賣私煙猖獗，更有犯罪組織利用年輕人作「跑腿」四處速遞及收錢；更有不法分子利用長者的公屋單位寄存私煙，影響社區治安情況。