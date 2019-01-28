【流感高峰】過去三日增28宗成人嚴重流感個案　多16人死亡

衞生防護中心公布，由去年12月30日截至昨日（27日），全港共錄得222宗成人嚴重流感個案，當中102人死亡，兒童嚴重個案則有16宗，其中5人至昨日仍然危殆。 對比之前的數據，過去三日（24日至27日）共增加了28宗成人嚴重流感個案，再多16人死亡。

本年共錄得16宗兒童嚴重流感個案，有5人至昨日情況仍然危殆。（資料圖片）

衞生防護中心公布本港流感數據，由去年12月30日至昨日（27日），累計有222宗成人嚴重流感個案，當中102人死亡。對比上周四（24日）的數字，過去三日增加了28宗成人嚴重個案，再多16人死亡，死者當中有13人是65歲或以上長者，其餘3人是50歲至64歲人士。

今年共16宗兒童嚴重流感個案

今年共有16宗兒童嚴重流感個案，截至昨日仍有5名兒童情況危殆，其中2歲男童、15歲男童及4歲女童留醫瑪麗醫院，一名4歲男童留醫聯合醫院，另一名2歲男童則留醫屯門醫院。

院舍爆發個案方面，昨日未有錄得任何爆發個案，但1月20日至26日的一星期內，共有156宗幼稚園或幼兒中心、以及31間小學爆發流感，政府直至1月24日才正式宣布，全港幼稚園於1月26日起停課。