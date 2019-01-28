【流感高峰】將軍澳、廣華、威爾斯醫院　內科兒科佔用率均逾100%

醫院管理局公布昨日（27日）公立醫院服務使用數據，全日有5, 415急症室求診人次，較前一日的5,576人次略為下跌，但整體內科平均佔用率達108%，其中以基督教聯合醫院的佔用率最高，達122%；15間公立醫院中，有13間內科病房佔用率逾100%。兒科病房佔用率則以將軍澳醫院最高，達108%。 眾多醫院中，將軍澳醫院、廣華醫院及威爾斯親王醫院的內科病房及兒科病房佔用率，均逾100%同告「逼爆」。

將軍澳醫院昨日的內科佔用率達119%排第三，兒科佔用率則錄得108%，是全日最高。（資料圖片）

醫院管理局公布昨日公立醫院服務數據，全日有5,415急症室求診人次，最高求診人次的醫院是伊利沙伯醫院，有439人。昨日有868人次經急症室入內科病房。

整體內科病房午夜時佔用率平均為108%，較前一日（26日）的103%微升，佔用率排首位的是基督教聯合醫院，達122%；其次是博愛醫院及將軍澳醫院，分別為120%及119%。全港15間有提供內科病床的公立醫院中，有13間醫院的內科病房佔用率逾100%。

設兒科病房的12間公立醫院平均佔用率為87%，較前一日的83%有上升。全日以將軍澳醫院的兒科佔用率最高，達108%。綜觀全港的公立醫院，將軍澳醫院、廣華醫院及威爾斯親王醫院的內科病房及兒科病房佔用率，均逾100%同告「逼爆」。

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