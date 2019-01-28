酒吧涉提供「揸波」遊戲被控　探員稱調查時為免起疑　唔可以唔揸

尖沙嘴一酒吧涉嫌向顧客提供「揸波」遊戲，臥底探員數度到店調查後拘捕女店東，女店東否認經營賣淫場所罪名，案件今（28日）在九龍城法院開審。臥底探員出庭作供，承認為進行反黃賭毒行動到可疑地點調查，因怕遺漏證供，每次都逗留到凌晨，在盤問下並承認，若迴避不碰服務生會令人生疑，故在「唔可以唔揸」的情況下，亦碰過女服務生的胸。

女被告嚴慧嫺否認經營賣淫場所。（資料圖片）

被告嚴慧嫺，40餘歲，被控共五項管理賣淫場所罪。被告為涉案之尖沙咀柯士甸道「新泰皇」酒吧的持牌人。被告被指在警方臥底警員五次造訪其酒吧時，向警員提供不道德服務。

女被告稱可碰服務員胸及坐大腿

警方吳志林供稱，他於去年5月6日約凌晨12點第一次進入「新泰皇」酒吧進行臥底行動，當時由自稱為「小寶」的被告接待。被告稱該酒吧由她負責，並安排了兩名泰籍女子招待吳。吳指被告有向他解釋說：「我呢到嘅泰妹可以比你揸下波，有時會坐上你大髀到玩，咁你咪俾返貼士佢地囉。」

可以用手或面碰女服務員胸

吳其後從被告及泰籍女子中得知，酒吧提供的服務主要為「揸波game」，遊戲當中包括客人可以用手觸碰泰籍服務員的胸部，或將面部緊貼其胸部，或由泰籍服務員以面部緊貼客人的下體。客人則要先以金錢兌換「換錢劵」，每次接受「服務」後，則要給一張「換錢劵」予服務員；每張「換錢劵」可以換取20元。

曾帶另外數名臥警員搜證

兩位臥底警員一直在酒吧內逗留至凌晨四點，過程中有不只一次接觸過兩名服務員的胸部。離開前，被告向兩名警員表示「下次留定大波靚女比你地揸」。

吳作供時表示，他其後於5月9日、5月30日、6月9日及6月22日，帶領另外數名臥底探員，共四次到訪「新泰皇」酒吧搜集證據，均獲得相似的接待。期間吳也曾觀察到有兩名泰籍服務員與酒吧職員以「換錢劵」換取金錢。警方遂於6月23日凌晨採取行動，並拘捕被告。

警員稱可決定到可疑地點觀察

辯方代表大律師盤問時，則質疑吳在首次到「新泰皇」蒐證前，有否得到上司的指示。吳表示沒有，但他解釋他當時正在進行反黃賭毒的行動中，因此可以自行決定到可疑地點觀察。

不碰胸會遭人懷疑

辯方其後再追問吳的上司知否他的行動，以及吳在行動中會觸碰服務員的胸部，吳回答當時已得到其上司的同意，並指警方有明確指示表明除非必要，否則行動中應該避免任何身體接觸。但吳指出，行動中如果他每次都避免接觸泰籍服務員的胸部會令人懷疑，所以「唔可以唔揸」。吳亦表示，遊戲過程當中有時候他會主動觸碰服務員的胸部。

為防遺漏酒吧逗留至凌晨

辯方律師再追問吳知不知道他作出該等行為實為不道德；吳則回答他知道該行為是違法和色情的。辯方同時指出，半小時的蒐證過程應以足夠，質疑為何臥底探員要在酒吧逗留三至四小時之多；吳則解釋，平常的酒吧大多營業至凌晨三至四點，為防遺漏任何有價值的證據，他才在酒吧逗留三至四小時。

庭上其後播出6月12日「新泰皇」的閉路電視錄影片段，顯示出數位泰籍服務員均有亦上述的方式接待臥底探員。

案件明日續審。

案件編號：KCCC3277/2018