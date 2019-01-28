【有線炒人】管理層晤新聞部員工　稱暫不裁員：炒人係最後一步

有線電視上周五（25日）傳出裁員50人，有線營運總裁梁淑儀今日（28日）下午與新聞部員工開會，有與會者形容氣氛「惡劣」，雖然管理層稱暫時不會炒人，但強調仍要開源節流，「炒人係最後一步」，但未有進一步解答未來動向。

有線電視上周五（25日）再次傳出炒50人傳聞，今日（28日）有消息指暫時擱置裁員計劃。（資料圖片 / 羅國輝攝）

有線電視今向內部員工發電郵，指營運總裁梁淑儀下午與新聞部開會。有線新聞執行總監趙應春、新聞總監黃餘發，及一眾記者和主播前往開會。有與會者透露，管理層澄清沒有裁員計劃，著員工可以放心，但管理層直言公司經營困難，需開源節流，又形容「炒人係最後一步。」

與會者又指，會上員工追問管理層將如何開源節流，惟對方未有解答，但稱新聞部削減開支的幅度會較其它部門輕微，並讓各部門主管想辦法共度時艱。

傳有線新聞部炒50名員工。（資料圖片）

有線寬頻(1097)早前宣布以「1供1」形式，供股集資最多籌6.9億元，惟方案遭股東否決，不足一個月再公布新集資計劃。有線昨日（27日）指，已與控股股東永升亞洲訂立貸款協議，集資最多2億元貸款融資，並建議以「4供3」供股方式，向股東籌集不多於約4.66億元，換言之整體籌集總額最多約6.6億元。