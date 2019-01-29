電動車一換一計劃降門檻　被批政策目標搖擺不定　配套不足

政府去年推出電動私家車「一換一」計劃，被質疑申請門檻過高，於昨日（28日）宣布放寬部份要求，包括換車車主擁有舊私家車的期限由連續3年或以上減至18個月或以上。 民建聯立法會議員陳克勤認為，高續航力的電動車難以享受全數豁免電動車首次登記稅，即使政府稍減低申請門檻，仍必須設立政策目標、有足夠硬件配套及提供足夠稅務優惠。另外，電動車協會認為，本港電動車充電配套不足，難吸引市民參與計劃。

政府宣布放寬電動私家車「一換一」計劃部分要求，包括換車車主擁有舊私家車的期限由連續3年或以上減至18個月或以上。（資料圖片）

政府於2017年4月取消全數豁免電動車首次登記稅，再於去年3月推出「一換一」計劃。合資格的現有車主若購買新電動私家車，並銷毀其合條件舊私家車，將可獲較高的首次登記稅寬減額，上限為25萬元。

陳克勤今早（29日）接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，政府曾以「2020年香港30%在用私家車屬電動車輛或混合動力車輛」為目標，但環境局局長黃錦星昨日卻指，三成數字並非目標，而是情景描述。陳認為「環保政策要有政策目標」，但若政府目標及充電站安裝措施搖擺不斷，難以鼓勵市民參與計劃。

他又指，本港電動車充電設施不足，多集中在慢速及中速充電設施，但充電時間較長，難以吸引市民使用。

電動車協會：計劃不吸引

香港電動車協會副會長容芷恩認為，平價電動車儲備電力容量不足，車主經常要找設有充電站的停車場充電，但尋找充電站困難；而較多人選購的貴價電動車因未能完全免稅，減去25萬元寬減額，一部也要約100萬元，加上充電配套不足，市民購買電動車的意慾較低。她又指，部分設充電設施的車位，電動車只是優先使用，但普通私家車也同樣可使用，令電動車車主充電更難。

市民有意買廉價舊車參與「一換一」

聽眾劉先生形容，當年全數豁免電動車首次登記稅是「德政」，對環境是好事，但當車主有意換車，則不能再享受稅務優惠，便會重新購買汽油車，變相日後街上汽油車可能不跌反升。他透露，計劃購買一部2、3萬元的汽油車，放一年半後，再參與「一換一」計劃。

另外，有聽眾投訴電動車充電配套集中在部分地區，充電並不便利，坦言「想環保，但唔想太浪費時間喺充電」。