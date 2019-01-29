【流感高峰】林鄭宣布加碼5億元　陳肇始：有需要時醫管局可動用

行政長官林鄭月娥今早（29日）宣布，將額外預留5億元予醫管局，應對冬季流感高峰期。醫管局聯網服務總監高拔陞回應指，非常感謝行政長官林鄭月娥的支持，能讓他們在財務上獲得更大支援，惟醫管局目前資源仍足夠應付流感高峰期。 食物及衞生局局長陳肇始表示，額外款項能讓醫管局安心推出各項措施，若有需要，醫管局可向她要求動用相關款項。她又指，醫管局會研究減少醫護人員的行政工作，目前仍有資源推出各項短期紓緩措施；而醫管局會視乎情況，額外向各轄下聯網增加撥款。

食物及衞生局、衞生署衞生防護中心及醫管局今早就冬季流感高峰舉行記者會。（洪嘉徽攝）

甲型H1流感佔85%

食物及衞生局、衞生署衞生防護中心及醫管局今日早上就冬季流感高峰舉行記者會。衞生防護中心總監黃加慶表示，冬季流感疫情依然高企，甲型（H1）流感病毒佔85%，主要影響6歲以下幼童；幼稚園及幼兒中心爆發強度高，而小學爆發情況較上學年輕微，為中強度水平。

黃加慶表示，在過去數周因患流感而入院的人士當中，0至5歲年齡組別佔逾10%，為所有年齡組別中最高；而過去數星期錄得16宗嚴重流感個案，當中13宗個案未有接種流感疫苗，其中一名兒童死亡。

對於流感疫苗接種率相對低，黃加慶表示「感受好深」，他強調曾接種季節性流感疫苗的兒童即使感染流感，病情亦相對較輕。

林鄭月娥今日（29日）宣布，將額外預留5億元予醫管局，應對冬季流感高峰期。（洪嘉徽攝）

外展接種幼稚園 流感風險大減

黃加慶又指，有安排流感疫苗外展接種計劃的幼稚園及幼兒中心，爆發風險減少三分之一，小學的爆發風險則減少六成。

醫院管理局前主席胡定旭今早接受商台節目訪問，明言政府可考慮恢復免試承認英聯邦醫生資歷，紓緩目前公立醫院醫生的「人手荒」。陳肇始表示，維持專業水平下，當局會考慮適當調整醫護人手安排，例如醫委會已增加執業資格試次數。