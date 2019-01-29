【流感高峰】胡定旭：可考慮恢復引入英聯邦國家醫生來港執業

本港社會對於引入境外醫生的議題，多年來一直爭議不斷。醫院管理局前主席胡定旭今早（29日）接受商台節目訪問，明言政府可考慮恢復免試承認英聯邦醫生資歷，紓緩目前公立醫院醫生的「人手荒」。 胡定旭認為，目前內地仍未有專科醫生，稱放寬引入境外醫生的做法，不會導致內地醫生湧港執業。

胡定旭表示，政府可考慮恢復免試承認英聯邦醫生資歷，紓緩目前公立醫院醫生的「人手荒」。（資料圖片）

胡定旭表示，雖然近年已增加醫科生名額，惟培訓專科醫生需時逾10年，目前公立醫院醫生人手依然不足。他認為，政府同時應引入國外頂尖大學醫學院的畢業生到香港執業，相關做法不會影響本港醫療水平。

有醫生團體意見擔心，引入境外醫生會導致內地醫生湧入香港，削弱本港醫療水平。胡定旭表示，內地仍然沒有專科醫生，因此不會導致大量內地醫生湧到香港執業。

胡定旭承認，目前公立醫院醫生士氣低落，原因在於診症時間不足、壓力大等問題，因此他建議醫管局應靈活調動醫生，甚至可與私家醫生合作，安排私家醫生到公立醫院診症。有意見提出可推出「流感券」分流病人到私家診所，胡定旭指原意是好，惟他質疑：「但究竟要幾耐先做到？」

至於有批評指公立醫院人手緊張之際，醫管局繼續要求醫護人員到內地上「國情班」，胡定旭指其在任期間，國情班很少人參加，而當年推動國情班則是希望在沙士疫情後，增加醫生到境外交流的機會。