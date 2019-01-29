【流感高峰】將軍澳、基督教聯合醫院　內科兒科佔用率逾100%

本港正值冬季流感高峰期，醫院管理局公布昨日（28日）公立醫院服務使用數據，全日有6,252人到急診室求診，較星期六的5, 415人次增加15.5%，但整體內科平均佔用率達109%，當中以新界西的博愛醫院佔用率最高，達123%。 15間公立醫院中，只有瑪麗醫院的內科住院病床未爆滿，而兒科病房佔用率以將軍澳醫院最高，達108%。內科病房及兒科病房「逼爆」情況最嚴峻的是將軍澳醫院和基督教聯合醫院，佔用率均超過100%。

昨日有6,252人到公立醫院急診室求診。（資料圖片）

醫院管理局公布昨日公立醫院服務數據，全日有6,252急症室求診人次，有1,052人經急症室入內科病房；而最高求診人次的醫院是伊利沙伯醫院，有504人次。

整體內科病房午夜時佔用率平均為109%，較前一日微升1%，佔用率排首位是博愛醫院（123%），其後是明愛醫院（122%）、基督教聯合醫院（120%）、將軍澳醫院（116%）及屯門醫院（114%）。全港15間有提供內科病床的公立醫院中，有13間醫院的內科病房佔用率逾100%。

設兒科病房的12間公立醫院平均佔用率為84%，較前一日的87%微跌。全日以將軍澳醫院的兒科佔用率最高，達108%。綜觀全港的公立醫院， 將軍澳醫院和基督教聯合醫院的內科病房及兒科病房佔用率，均超過100%同告「逼爆」。