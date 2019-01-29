【警隊年結】水炮車延至第二季投入服務　守則將參考外國例子

警隊斥資1,660萬港元購入三架俗稱「水炮車」的群眾管理車輛，去年5月已由法國運抵香港。警務處處長盧偉聰今日（29日）公布2018罪案數字時表示，水炮車將由原定今年第一季投入服務，稍微延至第二季才服役。

《香港01》去年直擊水炮車演習

盧偉聰表示，現正為早前購入的三架水炮車編寫使用守則和相關訓練課程，將參考外國例子。他指去年12月已有同僚到法國交流，等待守則和課程編寫完畢後，將會為警務人員提供訓練課程，又預計水炮車最快將於今年第二季投入服務。

盧偉聰透露，屆時將向監警會、立法會議員以及傳媒示範水炮車應用及導覽。

三輛用作驅散人群的「水炮車」，早於去年5月由法國運抵本港組裝，並已運往運往粉嶺機動部隊總部作演習和待用。警方亦曾於去年9月聯同法國的防暴警察、車廠及水炮車公司的專家等，在機動部隊總部進行技術交流。

盧偉聰稱水炮車將延至第二季才投入服務。（張浩維攝）

每車配備兩支主炮 每分鐘各射水1200公升

根據政府招標文件資料，水炮車最少配備15支不同大小的水炮，車頂兩支主炮，每分鐘各可射出1,200公升水，水壓達1,000千帕（kPa），更可環迴360度射水。據去年一份由保安局回覆立法會的文件顯示，水炮車將配置話音廣播系統，可向示威者發出勸喻、警告或其他訊息。

警務人員並會在實際可行的情況下，讓有關人士有機會遵守警方的指令，警務人員必須時刻保持克制，當目的已達會停止使用。不過，當局以水炮車的使用指引屬行動細節和涉及警方戰術部署，拒絕公開，以免影響警方行動的能力和效果。