公屋聯會向特首請願　促設60億過渡房屋基金支持未來10年發展

公屋聯會約十多名代表在特首林鄭月娥出席行政會議前，於特首辦門外請願，表達他們對施政報告的期望。聯會提出11項建議，包括設立不少於 60 億元的專項「過渡房屋基金」、推行首次置業賣地條款計劃、優化青年宿舍及設立租金津貼等。 公屋聯會總幹事招國偉說，政府除了覓地建屋外，亦應增加設立過渡性房屋供應，期望林鄭有正面回應。他認為，過渡性房屋是基層市民所需，因此亦須要有計劃地開展。

公屋聯會建議政府為輪候公屋2年或以上申請者提供租金津貼 。(洪嘉徽攝)

公屋聯會指，港府將在2月27日發表新一份《財政預算案》，由於現時政府財政穩健，庫房盈餘可觀，應透過《財政預算案》制定措施，與民共享經濟成果，並且更應惠及基層市民，紓緩目前「上樓難」問題，推動過渡性房屋政策，以及協助首次置業的青年人，政府須要積極有為，作出更多承擔。

聯會表示，房委會最新公佈公屋平均輪候時間升至 5.5 年，創18年以來新高，相信輪候時間會不斷上升，情況每況愈下。雖然特首去年的《施政報告》中，提出增加過渡性房屋供應的建議，但聯會認為力度仍不足夠，因透過改裝整幢工廈為過渡性房屋畢竟存在技術困難，供應亦有限，故認為過渡性房屋政策應多元化，當中應包括經濟援助措施及單位供應兩個方面。

聯會建議，政府應把過渡性房屋納入為房屋階梯之中，設立不少於 60 億元的專項「過渡房屋基金」，作為未來10年支持過渡性房屋的發展，同時每年提供不少於 2,000 間過渡房屋。