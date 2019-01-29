多個團體反對保留民間野豬狩獵隊 　質疑：一定要鬥個你死我亡？

近年野豬滋擾問題受到社會關注，漁護署去年首10個月已接獲679宗有關野豬出沒或滋擾報告。野豬常被貼上「高危」、「攻擊性強」等負面標籤，永久取消民間野豬狩獵隊昨日（28日）遭否決，有議員認為可在野豬問題失控時出動。多個動物關注團體認為有關制度不受監管，擔心被濫用之餘，又質疑「要射殺先過癮？」，建議應增撥在公眾教育、野豬絕育及避孕措施。

漁護署去年首10個月接獲679宗有關野豬出沒或滋擾報告。（資料圖片）

民主派議員昨日在立法會環境事務委員會提出永久取消民間野豬狩獵隊遭否決，漁農界代表何俊賢認為保留民間狩獵隊，可在野豬問題失控時出動。多個動物關注團體，包括香港野豬關注組、十八區動保專員、香港海豚保育學會、香港鳩鴿及雀鳥關注組、大嶼山水牛關注組，聯同議員反對「你死我亡」野豬政策。

香港野豬關注組幹事黃豪賢認為，民間野豬狩獵隊機制存在漏洞，例如行動後子彈不用歸還、槍械可帶回家中、不用提交詳盡獵殺報告給漁護署，可在光天化日下獵殺而幾乎不受規管，認為必須永久廢除狩獵隊，增撥資源在公眾教育、野豬絕育及避孕措施。

十八區動保專員召集人麥志豪質疑，當漁護署建議使用麻醉槍捕捉野豬，為何還需要保留民間野豬狩獵隊，「嫌麻醉藥唔夠過癮，要射殺先過癮？」

多個動物關注團體反對保留民間野豬狩獵隊，認為政府監管有限，倒不如增撥資源在公眾教育、野豬絕育及避孕措施。（勞敏儀攝）

議員批人道處理準則「太隨意」

漁護署計劃推出一系列管理野豬措施，包括針對曾襲擊人的野豬、習慣在市區覓食，或會從人手上搶去食物，而且容易發惡的野豬，只要符合以上一至兩項準則，就由獸醫以麻醉槍捕捉後以人道方式處理。

議會陣線立法會議員毛孟靜斥認為，野豬不會示威及佔領郊野公園，也非天生愛攻擊，大部分時間都是吃素，卻被標籤為「凶狠惡煞」。人民力量立法會議員陳志全也認為，上述標準「太隨意、太任意」，容易被濫用，「見到就捉、見到就殺」還是「多次看見就給最後警告？」他分享指曾看見疑似狩獵隊「烤豬」，擔心香港「成為打獵俱樂部，滿足享樂心態」。

野豬出沒於市區的其中一個原因是當區有人類餵飼牠們。（資料圖片）

團體：野豬在郊野出現也不能接受？

新民黨主席葉劉淑儀昨日在立法會環境事務委員會上透露，某日駕車險撞一隻衝出來的野豬，「好危險！啲野豬又唔守交通規則」。麥志豪質疑「除非你超速，或駕駛技術相當差」，加上半山地區當然有野豬，還要怪責野豬不守交通規則，「不如你叫隻豬賠償」，直言她「惡人先告狀」。

香港十八區動物保護專員黃婉儀質疑，為何野豬被發現在山頂、中半山、郊野公園出沒被指造成嚴重滋擾，「如果我們在郊野地區看見野生動物，都話不能接受，是否要把所有野生動物趕盡殺絕、鬥個你死我亡，殺盡牠們」，認為動物的生命也需要受到尊重，以達至生態平衡。她建議，政府可設立較大範圍的動物餵飼區、加強廚餘回收避免野豬到民居覓食、設立動物天橋及隧道等。