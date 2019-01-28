葉劉淑儀親述遭野豬撞：「牠不守交通規則」　倡仿澳洲殺袋鼠管理

野豬傷人事件近年時有所聞，繼引入天敵及流放荒島後，立法會議員又有新建議。立法會環境事務委員會今日（28日）討論如何加強對野豬的管理，非委員的新民黨主席葉劉淑儀就特意到場，親述在中半山堅尼地道駕車時遭一隻體型龐大的野豬撞到，直斥「好危險！野豬又不守交通規則」，並以澳洲袋鼠為患作類比，指當地政府容許農民射殺，要求政府提供有效控制野豬數目的方法。政府回應指，如發現野豬曾襲擊人及習慣在市區覓食，會界定為「高風險」，將人道毀滅。 亦有議員要求政府公開將野豬搬遷的地點，以便農民有所防範，惟遭拒絕。

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十年14宗野豬傷人

漁護署於2009年至2018年間，共接獲14宗野豬傷人個案中，當中有12宗發生於2016至18年，立法會議員、新民黨主席葉劉淑儀亦是受害者之一。

葉劉淑儀憶述，她於某個星期日駕車經過中半山堅尼地道時，就遭一體型龐大的野豬襲擊，她當時急煞車，幸好未有車輛尾隨，以不致釀交通意外，形容情況危險：「好危險！野豬又不守交通規則，牠很大隻，分分鐘我的車也會被牠撞到！」

葉劉淑儀指野豬不遵守交通規則，期望牠們不要撞到駕駛者。（資料圖片／梁鵬威攝） 澳洲射殺袋鼠作類比 促政府控制野豬數目 漁護署自2017年起嘗試以捕捉及避孕、搬遷先導計劃處理野豬在市區的持續滋擾，而且暫停由民間狩獵隊狩獵野豬。 不過，葉劉批評進度「慢吞吞」，她以自己居住的寶雲道為例，當區有大量野豬出沒，外傭攜同小孩經過都感到害怕。她又以澳洲為例，由於當地袋鼠為患，政府就批准農民射殺袋鼠，維持生態平衡，反問政府可有方法有效控制野豬數目，並要求野豬不要撞到駕駛人士。

葉劉淑儀2015年出席車公廟求籤時，遭麒麟撞至飛出數尺倒地。（資料圖片 / 網上圖片）

環境局副局長謝展寰回應指，政府會教育市民不要再餵飼野豬，如發現野豬曾襲擊人及習慣在市區覓食，會界定為「高風險」，將用人道方法處理。但葉劉似乎不收貨，反問：「你不一定認得邊隻，有好多隻，難道豬有豬樣？」她建議把野豬搬遷到大鴉洲。