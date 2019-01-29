立法會議員視察橫洲二、三期發展用地　村民及棕地作業者批無諮詢

元朗橫洲第一期公營房屋發展計劃將提供4,000伙單位，料最快於今年收地。立法會跟進橫洲發展項目事宜小組委員會今日（29日）到現場實地考察第2及3期發展用地。 有受影響村民及棕地作業者於現場請願，批評無政府部門就發展計劃諮詢他們。經民聯立法會議員盧偉國指出，政府在發展時，不單要考慮安置居民，亦要考慮棕地的現有經濟活動。

立法會跟進橫洲發展項目事宜小組委員會今日視察元朗橫洲。（立法會圖片）

立法會跟進橫洲發展項目事宜小組委員會主席朱凱廸，及四位立法會議員今日到項目二、三期發展範圍內的井頭村及棕地視察，包括經民聯盧偉國、工聯會麥美娟、街工梁耀忠及民主黨鄺俊宇。

考察期間，約有10多名元朗井頭村民、受發展項目影響的員工及僱主請願，批評兩年來，無政府部門就發展問題諮詢他們。有村民亦指，村內有一個歷史逾百年的古井，冀政府發展時可多加保育。

立法會議員與棕地作業者交流後合照。（立法會圖片）

盧偉國：須考慮現有棕地作業

經民聯主席盧偉國指出，根據觀察，相關地段現時主要用作棕地作業。現時不少地皮設貨櫃與拖頭存放，亦用作中流作業，同時亦設各類型的倉儲、回收，亦會存放及維修大型建築機械。另外，部份用地亦作居住及耕作用途。

他認為，棕地活動是相關行業的重要組成部分，政府在發展時，不單要考慮安置居民，亦是考慮相關棕地的經濟活動可持續發展。他認為，建造大型的多層物流中心，可容納能夠「上樓」的作業，同時，政府亦要提供土地，讓建築機械存放等問題得以解決。

朱凱廸亦指，土拓署並無諮詢受影響人士，認為有必要馬上安排溝通，並將相關意見納入報告內。

料研究今年初完成

元朗橫洲公營房屋發展計劃將分為三期發展。第一期將提供4,000伙，第二及第三期合共提供約1.3萬伙。土木工程拓展署於前年展開工地平整及基礎設施的工程技術可行性研究，涵蓋排水、排污、交通及環境等各方面的影響。

土拓署總工程師薛鳳聲指出，料研究可於今年初完成，其後會到城規會申請改劃土地用途，並會諮詢公眾。