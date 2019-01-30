【校園欺凌】傳董之英有影子學生、老師也遭欺凌　校方：不容欺凌

馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學校園欺凌風波持續，繼有學生疑集體欺凌同學的影片流出，網上再流傳一篇題為《我是馬鞍山仁濟醫院董之英中學的老師》的文章，形容校內欺凌情況「超級超級嚴重」，就連老師亦成為被欺凌及武力對待的對象，除了遭粗口侮辱、改花名，老師更會遭壓在地上，甚至被學生以椅子等硬物攻擊。文中又指校內大量「影子學生」，促教育局深入調查，更換校長及管理層。 校方回覆指，所有缺課學生的處理，校方都已依據教育局相關指引跟進；至於有關欺凌問題，校方重申，校方會處理，絕不容忍任何人士、任何形式的欺凌行為。 至於影子學生問題，教育局表示，在過去五年，局方均有到該校實地點算學生人數，並未發現有異常的學生缺課情況；學校亦有按機制，向教育局報告學生缺課個案。

自稱是馬鞍山仁濟醫院董之英中學老師的撰文者，批評校內欺凌風氣嚴重；又稱校內有大量「影子學生」。（馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)截圖）

馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學疑有校園欺凌一事繼續發酵，網上流傳兩段片段，首條流出片段中，有男學生在課室內被其他學生脫褲子、拍打屁股，校方在本月24日回應時，形容事件只屬「同學間過火的嬉戲」，不涉任何欺凌成分，惟後來警方到校調查，並以涉嫌「普通襲擊」拘捕8名中六男生。至於本月28日另一條流傳的影片中，一名男生被人騎在身上而動彈不得，更被人以毛衣蒙頭，旁邊則有數名男生圍著事主。校方在28日指，正了解事件，重申對校園欺凌行為絕不容忍。



粗口侮辱、改花名 「已是對老師很好的待遇」

本月29日，網上流傳一篇長逾600字、題為《我是馬鞍山仁濟醫院董之英中學的老師》的文章，撰文者指，校內欺凌情況「超級超級嚴重，全體師生亦知道，但沒有認真處理」，除了言語欺凌、個人財物被毀壞（如書包被掉到垃圾桶），上課期間更有人口角、動武，而本來負責課堂秩序的老師，亦會成為被欺凌及被武力對待的受害者。

用粗口侮辱老師或改老師花名已經是對老師很好的待遇，有學生在玩耍時把老師壓在地上，使老師動彈不得，其他學生繼續進行欺凌事件，更有學生用椅子或其他硬物攻擊老師，令老師身心健康受損，造成永久陰影。

撰文者稱，即使老師將事件與訓輔主任反映，對方亦敷衍了事，只以「談話」來勸喻被檢舉的學生。

校內疑有大量影子學生 個別班別無人上課

校內除了欺凌成風，撰文者亦促教育局深入調查校內「影子學生」的情況。文中指，學生名單上大部分學生長期缺課，又或在無原因下每月只上學一天，致個別班別出現無人上課情況，老師只能在學期末憑感覺給予平時分。

董之英：有懷疑欺凌行為會嚴肅處理

馬鞍山仁濟醫院董之英中學校方回覆指，校方已依據教育局相關指引跟進所有缺課學生個案。被問到過去兩個學年共有多少名長期缺課的學生？佔全校總人數多少？校方均稱未有補充。

對於文章校內欺凌「超級超級嚴重」，連老師亦會被欺凌，除了遭粗口侮辱、改花名，老師更會遭壓在地上，甚至被學生以椅子等硬物攻擊。校方未有直接及正面回應情況是否屬實，解釋校方難逐一回應網上匿名批評，又重申校方絕不容忍任何人士、任何形式的欺凌行為，懷疑欺凌行為亦會嚴肅處理，有需要時會將個案轉交警方。

校方未有正面回應 有否老師曾遭學生欺凌

被問到校方曾否接獲校內老師投訴，稱遭學生欺凌？代表校方回覆的職員稱，自己非訓輔老師，需時讓學校了解，重申校方會處理，絕不容忍任何人士、任何形式的欺凌行為。惟記者要求直接與校長或訓輔老師對話時，校方職員則以被「大家忙緊」為由拒絕，至於校方有否就欺凌求助或投訴作紀錄？對方則稱「有消息再通知你」。

教育局：過去5年未有發現異常學生缺課

有關影子學生問題，教育局表示，過去五年，教育局均有到該校實地點算學生人數，並未發現有異常的學生缺課情況。另外，該校有按機制向局方報告學生缺課個案。 惟未有回應有關校內懷疑欺凌問題。

局方又表示，沒有接獲有關該校學生欺凌老師的投訴或求助。教育局重申，絕對不容忍任何校園欺凌行為，已一直透過通告和指引，要求學校必須正視校園欺凌，並在需要時提供專業意見。