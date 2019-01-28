【校園欺凌】董之英疑再爆欺凌片　男學生被蒙頭按地

馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學近日接連爆出校園欺凌事件，今日(28日)再有學生疑似被欺凌短片流出。最新的短片長約6秒，片中一名男學生被人騎在身上，再被約4名男同學圍住，該名男同學倒在地上動彈不得，更被人用毛衣蒙頭。事主撥開毛衣，用手遮擋臉部，其間有人大叫「唔好打呀。」片尾又再有人大叫﹕「無X玩呀！」片段亦有人打上「Bully（欺凌）」字眼。

提供短片的葉先生表示，該片段是仍在董之英就讀的學生上載到舊生群組，現時片段於舊生之間流傳。校方指正了解事件，重申對校園欺凌行為絕不容忍。

早前網上流傳首段董之英發生校園欺凌事件的短片後，當時仁濟醫院董之英紀念中學曾指，事件不涉及任何欺凌成分，只是同學間過火的嬉戲，確保不會發生同類事件。其後警方拘捕8名年齡17至19歲的涉案青年。

教育局長楊潤雄日前表示，警方正處理事件，不會直接評論，但教育局對欺凌事件「零容忍」的態度十分清晰；又指對於學校處理手法，教育局會派員親自到校了解。教育局已派員到校提供支援，包括參與學校的危機小組會議，協助學校處理及跟進事件，以及就預防學生欺凌的措施及教師培訓提供專業意見及支援。 教育局指一直透過通告和指引，要求學校必須正視校園欺凌，採取積極的措施，確保學生在校安全。