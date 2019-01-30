教育局拒提供TSA全級考數據　24位非建派議員向張建宗聯署促交代

小三全港性系統評估（TSA）去年復辦，全港學校以抽樣形式推行，同時允許學校可自行申請全級參與評估。教育局局長楊潤雄今早出席立法會質詢時，堅持拒絕提供全級考數據，更斥教育界立法會議員葉建源對問題「太過上綱上線」。 葉建源下午聯同23位非建派議員向政務司司長張建宗發出聯署信，對楊今早的態度表達強烈不滿，並批評局方做法違反公開資料及開放數據的原則，亦漠視回應立法會質詢的基本憲制責任，對此深表遺憾，「不能夠接受」，促請張責成當局交代。

教育局局長楊潤雄今早出席立法會質詢時，堅持拒絕提供全級考數據，更斥教育界立法會議員葉建源對問題「太過上綱上線」。（余俊亮攝）

24位非建制派議員向張建宗聯署發信，批評教育局以「違反政策目的」、「憂慮他人對資料自行解讀」及「未掌握數據」等為由，拒絕全級應考小三TSA學校的數量，亦不回應會否授權負責評估的考評局公開相關數據。

教育局局長楊潤雄在立法會回應質詢時，批評葉建源「太過上綱上線」，聯署信對此表達強烈不滿；而不論是楊潤雄今日的表現，以及當局拒絕提供資料，24位聯署議員均認為不能接受。

信中指，雖然行政長官林鄭月娥公開表示，支持立法實施具有法定地位的「公開資料」制度以及開放數據，但政策局卻經常以「主觀的理由」拒絕向立法會和公眾提供資料。聯署議員認為，此舉不但違反政府公開資料及開放數據的原則，亦漠視政府回應立法會質詢的基本憲制責任，對此深表遺憾。

聯署信指 張建宗應責成當局回應三項訴求

聯署信指，當局應重視民意代表意見，並就此事盡快作出切實的回應，要求張建宗應責成當局回應三項訴求，包括盡快向立法會提供小三TSA相關資料和數據、加快建立具有法定地位的公開資料制度，及確保政府各司局能向立法會提供充份的資料和數據。