拒公開小三TSA全級考數據被批違憲　楊潤雄反駁：葉建源上綱上線

小三全港性系統評估去年全面復考，在官津及直資小學每校抽一成學生應考，同時允許小學選擇全級考。考評局去年公開全港有約230間小學申請全級考TSA，佔全港小學近一半，不過今年就拒絕提供數據。 教育局局長楊潤雄出席立法會口頭質詢時，多番重申自新小三TSA推行後，局方不會索取個別報告或詢問個別學校情況，「以避免可能被誤會為對學校施壓。」不過，教育界立法會議員葉建源就反駁有關數據「有咩機密可言」，更力斥楊拒絕向立法會負責，莫視憲制責任。楊潤雄曾指葉「上綱上線」，期後在會上認錯，稱如回答令有議員感到「我對佢嘅問題有冒犯」，就此致歉。

教育局局長楊潤雄出席立法會口頭質詢時，拒絕提供小三TSA全級考數據，指局方不會向考評評局索取有關報告或詢問個別學校情況，「以避免可能被誤會為對學校施壓。」（李澤彤攝）

考評局去年公開全港有約230間小學申請全級考TSA，但是今年就拒絕提供相關數據，教育局局長楊潤雄出席立法會口頭質詢時依然拒絕提供，理由是在新制的小三TSA下，政府以「不記名、不記校、不收報告」及以抽樣方式推行，故多番重申教育局不會向考評局索取報告，亦不會過問有甚麼學校參與，「以避免可能被誤會為對學校施壓」，故不會掌握參與全級考的學校數據。

楊潤雄：若公開數據 持不同意見人士或「自行解讀」會帶來壓力

楊潤雄解釋，若然考評局公開數據，對TSA持不同意見人士或會對資料「自行解讀」，會對學校帶來不必要的壓力，他亦認為不應該標籤參與全級考的學校。他舉例，去年公開參與全級考的官校數據，就被指有「帶頭作用」。他又將是否公開數據的決定推卸予考評局，「相信考評局經過舊年經驗，覺得今年不需要、不適合公布」，並稱教育局全力支持。

教育界立法會議員葉建源在會上批評，公開參與小三TSA的數據「有咩機密可言」。（資料圖片）

葉建源指莫視憲制責任 楊潤雄批「太過上綱上線」

社福界議員邵家臻質疑，有關數據去年曾公開，亦不會公開校名，如何為學校帶來壓力，「為何舊年唔擔心，今年忽然擔心?」教育界立法會議員葉建源在會上批評，公開參與小三TSA的數據「有咩機密可言」，強調數據是否公開由政府決定，力斥楊的回應是「拒絕向立法會負責，莫視憲制責任」。

楊潤雄則指，葉建源「太過上綱上線」，指明白政府在憲制上有責任透過立法會向市民交代，不過他重申，教育局不打算取得數據，亦不會過問學校安排情況，此為新政策下的目標同原意。他又重提，當年立法會大力批評政府向學校施壓、迫學校操練、迫學校參與小三TSA等，對指不公開數據感到十分無奈。他指， 「唔知葉議員攞咗（申請全級考）數目後，會認為係多定少，其實係多係少，都同政策無關。」

不過，地產及建造界議員石禮謙則不認同楊潤雄對葉的批評，認為對方可以選擇如何回應問題，但是「你唔可以批評一個議員喺度問問題。」

楊潤雄隨後態度放軟，稱如回答如果令有議員感到「我對佢嘅問題有冒犯」，向各議員就此致歉。他又指，教育局會繼續密切監察與檢視小三TSA運作情況，暫時看不到有學校操練情況；在校本管理下，學校管理委員會及校董會有恆常機制去聽取校內持份持意見，家長如對TSA有疑惑，亦循校內機制查詢。

小三TSA中文視聽資訊評估及中英文口試於今年5月7日或8日舉行，至於中英文及數學筆試則於6月11日及12日舉行。