廚師涉兩姦印傭案　辯稱肚腩大未成事　被裁罪成激動大呼無天理

中年廚師前年聘印傭照顧其智障女兒，但在印傭上班首天非禮她，數天後更在住所內強姦連續2天強姦她，印傭無法忍受後前往印尼領事館求助；但中年廚師自辯時反指印傭主動勾引他，可惜他因肚腩太大，終無法成事。中年廚師就非禮及強姦共4罪受審，陪審團經商議後，裁定廚師所有罪名全部成立。廚師聞判表現激動，頭撞向欄，高呼「有無天理」，懲教員嘗試制服他亦手部受傷，法官最後把案押後3月5日判刑。

被告曾偉新在高等法院否認兩項強姦及兩項非禮其家中女印傭罪。（資料圖片）

被告聞判大呼「有無天理」

被告曾偉新（55歲）被控於2017年12月10日至20日期間兩度於黃大仙下邨單位內非禮女子X，亦兩度在有關單位內強姦她。6男1女陪審退庭商議約9小時，裁定被告2項非禮及2項強姦罪全部成立。

被告聞裁決後非常激動，不停捶打及用頭撞犯人欄，更哭喊「有無天理」、「生安白造」，法官一度宣布休庭，惟被告不停掙扎不肯進羈押室，達6名懲教人員上前才能制服他，其中一名懲教人員更因此手掌受傷。法官終決定將案件押後至3月5日判刑。

衝入事主房非禮新到印傭

控方開案陳辭指，當時27歲的女事主被聘為被告的家傭，於2017年12月10日抵被告家工作，主要負責照顧被告智障的女兒。不過，在工作首天晚上，事主與被告女兒同床睡覺時，被告突然進入房間，掀起被子，摸事主的頭、腰、大腿內側。同年12月18日，被告又再次在晚上進入事主房間非禮她。

首強姦遇妻回巢

12月19日晚上，被告再次進入事主睡房，不過這次他拉事主到主人房，把她推到床上強姦，至被告突然聽到大門開鎖聲遂停止，事主及後得知是被告太太開門。

第二次強姦印傭在洗碗

翌日事主在廚房洗碗時，被告再從後抱著她的腰，繼而在廚房強姦她，被告其後扯事主跪在地上，欲把陽具放在事主口內射精，事主不從，被告遂在事主手上射精，事主事後不知所措，接著將手上精液抹在內褲，並保留該內褲。事主當天晚上徹夜難眠，終在早上前往印尼領事館求助。

自辯稱遭女傭勾引

被告自辯時反指事主勾引他，指稱強姦事件發生前事主已試過突然強吻他，而在第二次發生強姦事件當天，事主主動抱著他，套弄其陽具，令他興奮至「任佢（事主）擺布」，被告稱事主自行幫他口交，又叭在廚房洗手盤上，示意與被告進行性交，惟被告「肚腩太大」，無法成事。

被告另指強姦事件前，懷疑事主曾弄傷女兒手部，亦有想過事主或擔心被追究傷勢，因而誣告他。

案件編號：HCCC187/2018