【骨灰龕發牌】屯門龕場善緣申請牌照　委員會審議揭未符地政規定

《私營骨灰安置所條例草案》自2017年6月生效，規定私營骨灰龕場必須領有牌照或相關文書才能繼續經營，發牌委員會共收到144份申請，今個月起陸續審批。 發牌委員會今日（31日）舉行第二次審批會議，審批屯門龕場「善緣」的牌照申請，惟私營骨灰安置所事務辦事處（骨灰所辦）在會議指出，善緣有一些配套不符土地規定，屯門地政處至今仍在處理善緣提交的土地規範化申請，發牌委員會可以考慮原則上同意，待善緣符合土地規定後便批出牌照。

公開會議在網上直播。圖右一是發牌委員會主席賴黃淑嫻、圖右二是副主席葉國謙。（私營私營骨灰安置所發牌委員會網頁截圖）

私營骨灰安置所發牌委員會今日早上的公開會議為時約半小時，出席人士包括善緣的代表、發牌委員會主席賴黃淑嫻及副主席葉國謙、發牌委員會成員、私營骨灰安置所事務辦事處（骨灰所辦）代表等。

有配套未符地政要求 發牌要先待地政處理好土地規範化申請

骨灰所辦職員講述善緣的牌照申請概況時提及，屯門地政處至今的回覆指出，根據申請人提交的佈局圖，顯示相關處所內有一些配套設施未獲得地政批准，未符合關乎土地的規定。骨灰所辦指，申請人已向地政處提出土地規範化申請，而地政亦正在處理中，發牌委員會可以考慮原則上同意，待善緣符合土地規定後便批出牌照。

委員關注人手問題 善緣：做咗好多年 職員可應付到突發情況

會上有眾多委員提問，主要由善緣代表孫佩華回答，多名委員關注到龕場的人手問題，孫佩華指，「春秋二祭」期間會有共10名職員在場，其中6人負責在兩座大樓、各3層的存放骨灰龕房間內看守，另有兩名職員及保安會在大門負責登記工作，亦透過外判佳定保安公司多聘4名保安，於「春秋二祭」前後兩星期應付增多的人流；而平日則會有6名員工在場，孫強調「做咗好多年」，職員能夠應付突發情況。

由於屋宇署就骨灰龕大樓設人流限制，有委員關注善緣如何應對人流過多的問題，孫佩華指多年內以預約到訪的制度，客人一直很守規矩，又指春秋二祭場內共有14名職員，即使客人無預約都能應付。孫又指出，若場內人手真的不足，可隨時增聘員工。

委員在公開會議後隨即舉行閉門會議，賴黃淑嫻指會在完成程序後將發牌決定通知申請人。

善緣位於新界屯門青山村178號C。（資料圖片／陳芷昕攝）

善緣位於屯門青山村178號C（屯門392號地段），自2012年起由聯合和平宗教（香港）有限公司營辦，申請骨灰安置所牌照，申請法人是歐婉青。善緣佔地650平方米，總樓宇建築面積約371.6平方米，共有兩座骨灰安置所大樓及一個冥鏹爐，提交申請時原本已安放了1,400份骨灰，今次申請涉及7,532份骨灰。