【骨灰龕發牌】私營龕場申請邊區最多？　業界憂私營太貴難解困

私營骨灰安置所發牌委員會日前（28日）宣布，屯門思親公園的牌照申請程序已完成，成首間領牌龕場，供9,996份骨灰、即4,998個龕位。除了思親公園，全港共有164項私營骨灰安置所牌照申請，分布於香港、九龍、新界及離島各區。市面上需求龐大，殯儀業界人士指出，即使批出牌照，亦因為私場價格高昂，難以解決需求龐大的問題。

私營骨灰安置所發牌委員會於1月28日公布，1月中舉行首次公開會議審議，位於屯門楊青路25號的思親公園，牌照申請程序已完成，委員會已發信通知有關申請人其牌照申請獲批准。屯門思親公園在是次申請中，為9,996份骨灰、即4,998個龕位申請牌照，負責人需繳交24萬港元牌費。

思親公園成為首間領牌龕場。（資料圖片）

除了思親公園外，其實各區也有私營龕場正在申請發牌。根據私營骨灰安置所發牌委員會網站統計，現時144間龕場，合共有164份私營骨灰安置所牌照申請，分別來自港島、九龍、新界及離島區，其中以新界最多，合共116份。而最多申請的地區是屯門，共有30份，而港島南區亦有2份申請，分別來自東華義莊及啟明寺。而私營骨灰安置所發牌委員會亦將於1月31日再召開公開會議，處理屯門青山村178號C善緣的龕場牌照申請。

各區私營骨灰龕場的牌照申請數量。

根據思親公園2014年的網上文件，家庭龕位的價錢由12.2萬元至29.9萬元不等，而2012年「龕花」的價錢，則介乎6.8萬元至36.1萬元不等。思親公園發言人對《香港01》記者表示，暫時未知道價格及銷售龕位詳情，留待稍後時候一次過在網上公布。

私營骨灰龕場的牌照陸續批出，各區也可以找到相關龕場。而目前市場需求依然龐大，至於會否出現「炒價」，香港殯儀業商會永遠會長吳耀棠則對《香港01》表示，每個龕堂各有特色，現時難以判斷會否有炒賣龕位情況，但若然批出之龕場的龕位能夠轉名，則有機會炒賣。

因為私營龕場的龕位太貴，所以市場對龕位的需求，主要在公營龕場（資料圖片/ 廖俊升攝）

吳耀棠續指，雖然市場對位需求大，但因為私營龕場的龕位價格過於高昂，所以市場需求多在公營，多了私營龕位也沒有太大作用，「私營龕場最低入場都10萬，咁貴邊個負擔得起，所以需求不在於私營龕場，而在公營。」他又指，對市場而言，私營龕場純粹是一項選擇，若要解決市場上的龐大需求，必然要增加公營龕位。

現時政府開始發牌予私營骨灰龕場，吳耀棠並不看好其對業界的幫助，更直言「好難搞」。他認為發牌予私營骨灰龕場，就是要將整套制度和做法更改，而現時發牌給私營速度慢。至於最後會有多少私營骨灰龕場獲得發牌，他則估計「改到一半都要偷笑」。