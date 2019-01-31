社署第五批次院舍券接受申請　103間護老院供合資格長者自選入住

社會福利署在2017年3月推出院舍券試驗計劃，為有需要院舍住宿照顧服務的長者從試驗計劃中，揀選切合他們需要的合資格安老院中的院舍服務。試驗計劃分三個階段實施，並在2017至2019年的三年內分五個批次合共推出3,000張院舍券。 社署今日（31日）邀請第五批次合資格的長者參加試驗計劃，截止申請日期為2月28日。成功申請人士預計最快可於三月底開始獲發院舍券，可在103間政府認可的安老院入住。

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社署發言人表示，長期護理服務申請日期為2018年8月31日或之前，並經社署安老服務統一評估機制評定為身體機能中度缺損，及正在長期護理服務中央輪候冊上輪候護理安老宿位的人士（但不包括現有院舍券持有人、已使用院舍券長者、在中央輪候冊的申請狀況為「非活躍」及已編配資助宿位的個案），均符合資格申請是次第五批次院舍券。

發言人提到，院舍券試驗計劃分三階段實施，已分別於2017年3月、2017年9月及2018年9月推出，而是次亦為第三階段的最後一個批次；現時共有103間安老院成為認可服務單位可提供宿位。

發言人又指，社署會向有關長者發信，邀請他們參與試驗計劃。截止申請日期為2月28日。成功申請人士預計最快可於3月底開始獲發院舍券；接獲邀請信或符合上述資格的長者或其照顧者如對申請院舍券有任何疑問，可向辦事處查詢，電話為3107 3280 或3107 3290。