去年檢獲逾740宗偷運瀕危物種案　漁護署籲勿帶花旗參、蘭花返港

農曆新年將至，不少港人計劃外遊過年。漁護署提醒，返港時切勿攜帶未領有所須許可證的瀕危動植物，包括象牙、活生爬行動物、穿山甲鱗片、乾海馬、花旗參，以及蘭花（包括蝴蝶蘭等人工栽培品種），一經定罪最高可被判罰款1000萬元及監禁十年。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人進口、出口、再出口或管有瀕危動植物，包括其部分和衍生物，均受許可證制度所規管。《條例》已於去年5月1日經修訂將罰則提高，任何人如非按照《條例》的規定而進出口或管有瀕危物種，均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款一千萬元及監禁十年，有關物品亦會被充公。

漁護署發言人指出，去年在關口檢獲瀕危物種的個案超過740宗，部分動植物遭過度採捕正面臨絕種的威脅，故其進出口受到國際公約規管。

漁護署發言人提醒，強調過往有攜帶如象牙等高度瀕危物種製品而被法庭判監的例子。（資料圖片 / 余睿菁攝）

農曆新年假期將至，漁護署發言人提醒，旅遊人士如欲在外地購買動植物製成品作紀念品，應留意有關動植物是否屬於瀕危物種，強調過往有攜帶如象牙等高度瀕危物種製品而被法庭判監的例子。由於要分辨動植物紀念品是否源自瀕危物種可能並不容易，旅遊人士若對有關紀念品是否受管制存疑，漁護署建議切勿購買。

美國及加拿大出產的花旗參，由於質素高及價錢便宜，故不少旅客都喜歡購買做手信或自用。翻查資料，海關曾多次提醒，花旗參不論是一支或切片，旅客均不能帶返香港，但花旗參製品例如花旗參糖或花旗參茶則不受限制。