香港寬頻誤向4千多名客戶多收60萬元　通訊辦發出勸喻

通訊事務局公佈，香港寬頻去年6月發生兩宗流動數據服務錯誤收帳事件，首宗事件均發生於6月，一共有4,931名客戶的帳款錯誤，多收60萬元。通訊局認為香港寬頻違反了其服務營辦商牌照的要求，促採取一切合理的步驟以確保就有關服務採用的計帳系統準確和可靠，並向香港寬頻發出勸喻。

香港寬頻去年6月發生兩宗錯誤收帳事件，兩宗事件涉及4,931名客戶。（資料圖片）

根據《通訊局決定》內容指，首宗事件涉及部分於去年4月使用香港寬頻流動本地數據服務計劃的4,773名用戶，涉及客戶產生的額外費用合共40萬元；於調查第一宗事件期間，香港寬頻發現另一個結算錯誤，導致用戶的信用卡收費條目不正確，涉及用戶為5月24日至31日期間使用其流動手機服務的155名客戶，錯誤收費約為20萬元。

去年7月糾正結算錯誤

通訊局又指，香港寬頻已通過電子郵件和短信發送給所有受影響的客戶，並對受影響的賬單也立即進行了調整，以及在去年7月糾正各自的結算錯誤。

通訊辦已就該兩宗事件作出調查，局方考慮通訊辦提交的調查結果及香港寬頻的申述後，認為香港寬頻違反了其服務營辦商牌照特別條件第5.1條的要求，即持牌人須採取一切合理的步驟以確保就有關服務採用的計帳系統準確和可靠，決定向香港寬頻發出勸喻，促請它嚴格遵守服務營辦商牌照的特別條件的規定。

香港寬頻發言人表示，有關問題屬個別獨立事件，於去年六月發現此情況後，已即時通知受影響客戶並向其致歉，以及調整相關收費，事件中並無客戶因此錄得金錢損失。