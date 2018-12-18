通訊辦今拍賣無線電頻譜　四間電訊營運商瓜分　涉資60億元

通訊事務管理局辦公室今（18日）公布，四家流動網絡營辦商包括中國移動香港、HKT、和記及數碼通，成功投得無線電頻譜，合共為120兆赫頻譜，包括900兆赫頻帶內50兆赫頻譜，及1800兆赫頻帶內70兆赫頻譜，頻譜使用費總額達60億元。

通訊事務管理局辦公室今（18日）公布，四家流動網絡營辦商成功投得無線電頻譜，合共為120兆赫頻譜，頻譜使用費總額達60億元。（資料圖片）

通訊辦指，900兆赫和1800兆赫頻帶內200兆赫頻譜，現有指配期將於2020年11月至2021年9月期間屆滿，通訊事務管理局於去年12月決定以行政指配兼市場主導的混合模式，重新指配該頻譜。當中1800兆赫頻帶內的80兆赫頻譜，已於今年9月重新指配予四個現有頻譜受配者，分別為中國移動香港有限公司、Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited、和記電話有限公司及數碼通電訊有限公司。餘下頻譜則在今日（18日）完成拍賣、重新指配。



在分為九個頻段的無綫電頻譜拍賣中，HKT投得三個頻段，須繳付合共22.2億元的頻譜使用費； 數碼通、中國移動及和記，均分別投得兩個頻段，須繳付的頻譜使用費分別為13.4億元、14.8億元及9.6億元。

通訊辦發言人表示，有關頻譜的指配，由現有指配期屆滿後起計為期15年，各暫定成功競投人須在2019年3月20日或之前提交信用狀，以保證在頻譜重新指配實際生效前支付頻譜使用費。部分現行的頻譜指配將在新指配期易手。四名現有頻譜受配者將有約兩年的過渡期，以重新配置現時的網絡、鋪設新的網絡基礎建設。