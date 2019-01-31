「鴨仔團」佔中大飯堂用膳惹不滿　校方落閘：或拒無登記團體進入

香港中文大學學生會昨（30日）在Facebook專頁出帖文，指近日有大量「鴨仔團」到中大飯堂用膳；而內地多個旅行網頁更有「香港名校考察團」、「香港大學遊」等作招徠的導賞團，事件引起不少中大學生關注。 中大回覆時表示，留意到近日校外團體乘旅遊巴進入校園的情況有所增加，對校內交通及其他設施如膳堂，造成一定的壓力，影響教職員及學生的日常活動，將加強校園管理措施，包括可拒絕未經登記的旅遊巴進入校園，以及促管理膳堂的相關單位作出適當安排，減少對師生的影響。

中大證實近日旅行團到訪中大明顯增加，中大學生會則指部分「鴨仔團」搶佔飯堂。（中大校園電台圖片）

中大：公眾人士須遵守《校園遊覽守則》

中大指出，中大為開放式校園，惟公眾人士進入校園範圍須遵守《校園遊覽守則》，包括不能喧嘩、製造滋擾及進入非開放範圍，以免影響大學日常的教研運作及員生活動。

校外團體需事先登記到訪資料

中大表示，留意到近日校外團體乘旅遊巴進入校園的情況有所增加，對校內交通及其他設施造成一定的壓力，影響教職員及學生的日常活動，重申校外團體到訪校園應事先向大學相關部門登記，列明到訪日期、人數、到訪地點及旅遊巴資料等，以便大學作出相應協調。而校方會因應實際情況，有權拒絕未經登記的旅遊巴進入校園。

另外，中大已聯絡管理膳堂的相關單位，要求承辦商作出適當安排，減少對師生的影響。

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