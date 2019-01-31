中大現「鴨仔團」搭校巴飯堂用膳　學生會引述校方：無收觀光申請

香港中文大學學生會昨晚（30日）在facebook專頁帖文，指近日有大量「鴨仔團」出現在校園，又在課堂時間進入飯堂用膳，以及乘坐原本供師生使用的校巴。學生會引述校方人員回應指，近日無特別收到團體的觀光申請，估計「鴨仔團」擅自入校園觀光。 學生會直斥相關行為嚴重影響中大師生日常校園活動，明言將繼續跟進事件。

中大學生會在社交網站facebook專頁發帖文指，近日發現有大量校外人士，以「鴨仔團」形式遊覽中大校園，這批人士有旅遊車接載，亦身穿同樣的服飾，會在課堂時段內入飯堂午膳，亦會乘搭供師生穿梭校園的校巴。

引述校方：無收過申請 估計其擅自入校園觀光

中大學生會向校方查詢，並引述校方人員回覆指，近日無特別收到團體的觀光申請，估計相關人士是在沒有申請情況下，擅自在中大範圍觀光。學生會又指，校方人員承諾將著手處理問題。

中大學生會批評，「鴨仔團」的行為嚴重影響中大師生日常校園活動，重申校園是中大師生進行研究、學習及生活的地方，絕非歡迎旅客觀光的旅遊景點，學生會明言將繼續跟進相關問題。

雖然中大學生會強調校園並非觀光景點，但旅遊社的看法未必一致。在網上輕易可搜尋到有旅行社以「名校遊」作招徠，遊覽本港「三大」：香港大學、香港中文大學及香港科技大學。有旅行社的行程介紹更列出中大校園內的景點「合一亭」，並詳細解釋天人合一說。