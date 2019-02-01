資料外洩創新高　私隠專員：修例授權直接罰款、增加罰款金額　

個人資料私隱專員公署日前總結2018年度工作報告，有關機構外洩個人資料事故的數目創新高，共接獲129次外洩資料的通報。 個人資料私隱專員黃繼兒今日（1日）於港台節目《千禧年代》稱，去年的資料外洩數字明顯上升；而涉及互聯網披露或洩漏個人資料的投訴有270宗，較2014年的57宗大幅上升，部分涉及網上購票、旅遊事故等。 黃繼兒認為隨著市民及機構對個人私隱安全的認知度提高，認為有必要修改《私隱條例》，包括提高罰款金額，及容許公署直接向涉事機構罰款等。

個人資料私隱專員黃繼兒日前表示，公署正研究修改《私隱條例》。（資料圖片）

個人資料私隱專員黃繼兒於港台節目上稱，去年屬「忙碌、充實的一年」。他指去年資料外洩個案數字增幅達20%，當中有130宗為機構自願通報；投訴個案亦有1,890宗，單是國泰航空外洩個人資料事件的投訴已達過百宗。涉及互聯網披露或洩漏個人資料的投訴有270宗，較2014年的57宗，個案數字大幅上升，當中涉及網上購票、旅遊事故等。他指個案數字上升因公眾對個人私隱安全的關注上升，令越來越多機構願意主動通報事故，以免令顧客失信心。

國泰航空於去年爆出大型資料外洩事件，涉及近940萬乘客。（資料圖片）

過去公署被批評為「無牙老虎」，他承認屢被質疑牙力、權力等，而隨著科技發展，市民機不離手，有必要修改《私隱條例》。他提出應授予公署行政罰款權，如署方於調查後如發現違規情況，可直接向機構罰款，無需再經警方及法庭處理，以提高阻嚇性。

此外，他又稱現時的罰款金額於十多年前制訂，與現時需要有落差，建議提高金額。他稱做法為國際大勢所趨，於歐盟亦早已實施相關政策，如相關機構擁有行政罰款權、及罰款金額高達機構全年營業額的4%。

料今年上半年完成研究強制性通報機制

他又提及，正研究實施強制性通報機制，雖然去年自願通報個案較2010年的30宗為高，惟難以排除只屬冰山一角。他稱，過往曾多次建議強制性通報，不過需視乎對商界、本港整體經濟發展的影響。預計今年上半年完成研究後，交予政府作進一步行動。另外他指，公署面對人手不足問題，因案件數量增加及複雜性提高，故同事需「捱義氣」工作，建議應盡快增加人手。

歐盟標準若洩個人資料 須72小時內通報

他同日於商台節目上稱，強制性通報機制需考慮通報時間及對象，如根據歐盟要求，若涉及個人利益的資料外洩，需於72小時內、向監管機構及涉事人士通報；亦有部份國家，容許機構有30日評估事故的嚴重程度，再作出通報，建議香港可於兩者中取得平衡。被問及修例或惹起商界反對，他強調法例非禁止機構賺錢，而是防止個人資料被非法取用。