逾7.7億電郵地址資料外洩　帳戶密碼在黑客數據庫任人睇

澳洲網絡保安專家亨特（Troy Hunt）周四（17日）撰文表示，上周在網路雲端空間MEGA中發現一個黑客數據庫，內有高達87GB的外洩電郵地址及密碼資料，估計涉及約7.73億個電郵地址。 涉事電郵地址中，大部分曾在過去的外洩事件「中招」，也有約1.4億個電郵地址屬最新外洩。 保安專家指出，這個數據庫似乎沒有包含信用卡資料或其他更敏感的個人信息，但黑客可以利用當中的地址及密碼，試圖登入受影響用戶的Facebook、Netflix等社交媒體或網上服務平台帳戶，所以呼籲大家盡可能開啟雙重身份驗證，保障自己。

逾7.7億電郵地址資料外洩：亨特（Troy Hunt）指在雲端網絡發現這個數據庫，稱之為「Collection＃1」。（Troy Hunt網站）

亨特的文章指出，上周在雲端網絡發現這個黑客數據庫，稱之為「Collection＃1」。他補充指數據庫之後已在該雲端空間「下架」。

他稱「Collection＃1」內裏有超過1.2萬個文件，合共有超過26.9億條來自不同來源的電郵地址及密碼資料。在數據庫中，撇除重複的資訊後，一共有大約7.73億個不同電郵地址及超過2100萬個不同密碼，當中1.4億個電郵地址是最新外洩，此前並無出現過。密碼數量遠少於電郵數目，是因為很多人都使用相同密碼，例如是123456、password等，所以互相重複。

文章指，這個數據庫中的部分資料，可能是從過往不同電郵資料外洩事件整合而來。

亨特警告說，黑客可能會利用這些資料作「帳號密碼填充」（Credential Stuffing）攻擊，即抽取數據庫的每組帳戶及密碼，再自動化地不斷試圖在不同平台上登入。這意味若大家在不同平台的帳戶均使用同一組密碼，就可能有被黑客入侵的危機。

他呼籲大家到他所設立的網站「Have I Been Pwned」（https://haveibeenpwned.com/），查看自己的電郵帳戶資料是否曾遭黑客洩漏。用戶若發現中招，應該更改與外洩帳戶有相關聯的任何密碼，並盡可能開啟雙重身份驗證功能，以保障自己。

亨特指，今次外洩的電郵地址最早可追溯到2008年，他又指這個數據庫並不是標價出售，換句話說當時只要擁有MEGA雲端網絡帳戶，用戶都可以免費得到這些資料。

這是有史以來極大型資料外洩事件之一，或僅次2013年雅虎（Yahoo）被「未經授權的團隊」入侵超過30億用戶並盜取帳戶資料一事。

（綜合報道）