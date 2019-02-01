【沙中線】港鐵首披露紅磡站三位置紀錄總數　北隧道缺失超過7成

政府周三（1月30日）公布沙中線紅磡站南面、北面連接隧道及列車停放處施工紀錄有缺失，以及部分鋼筋搭接擅改為螺絲帽連接方法。立法會鐵路事宜小組委員會今早（2月1日）召開會議，討論沙中線工程問題。運房局局長陳帆、路政署署長陳派明以及港鐵常務總監金澤培出席會議。 金澤培於立法會交待施工紀錄最新進展，並首度披露三個位置的施工紀錄「檢查及測量申請表格」（RISC Form）應備存表格的總數合共572份，當中北面連接隧道更缺失超過7成，多於政府早前公布的4成紀錄。陳帆表示相關情況已轉介執法單位跟進。

金澤培交待RISC紀錄缺失情況，並承認港鐵在監督工程上「做得差」。(梁鵬威攝)

港鐵車務總監金澤培今出席鐵路小組委員會會議，交待涉事三個位置缺失紀錄的最新情況。截至目前情況，紅磡站北面、南面連接隧道以及列車停放處應備存檢查及測量申請表格 （RISC Form)分別為59、39以及474份，合共572份。惟現時涉事位置僅分別存有16、25、174份。當中發現，北面連接隧道的紀錄缺失高達73%，多於政府早前公布的40%紀錄缺失。

金澤培承認港鐵監督沙中線工程方面「做得差」，並在會後表示，涉事位置的缺失數據與政府早前公布的情況有出入，相信是因溝通誤解引致，冀能藉今早的會議，將缺失情況解釋清楚。

政府日前自爆沙中線紅磡站擴建工程，有三處新問題，分別位於北面連接隧道、南面連接隧道和列車停放處。（資料圖片/余俊亮攝）

運輸及房屋局局長陳帆於周三（1月30日）聯同路政署及屋宇署召開記者會，指出紅磡站南面、北面連接隧道及列車停放處的施工紀錄有缺失，當中北面連接隧道有4成的「檢查及測量申請」（RISC Form）缺失，以及發現部分鋼筋搭接擅自改為螺絲帽連接。港鐵工程處總經理周蘇鴻其後出席電台節目，承認禮頓從未提交相關表格，且港鐵亦無簽署。而特首林鄭月娥昨（1月31日）宣布，決定擴大紅磡站獨立調查委員會職權範圍，將上述三個位置一併納入調查範圍內，並表示政府會嚴肅處理，徹查事件，預計農曆新年後會同行政會議，落實相關決定。