升小人口將回落　業界建議：個別區域行全面小班、遷校重置

本港小一學生人數在過去數年持續上升，料小一適齡人口將在2019/20學年開始回落，而升中人數則回升。教育事務委員會會議今日（1日）舉行會議，討論中小學生人口變化下的規劃。 津貼小學議會主席蘇炳輝及香港資助小學校長會主席張勇邦出席會議時建議，政府可在個別適齡升小人數減少的區域，推行全區小班教學，亦可考慮將適齡升小人數減少區域的個別學校，遷到有學生需求的區域重置。 教育局局長楊潤雄表示，本港現時約8成小學（343間）已推行小班教學，若實際情況可行，教育局亦會協助其餘學校推行小班教學。

在龍年效應過後及「零雙非」政策下，升小人數將在2018/19年達至高峰後，逐漸平穩。（資料圖片）

津貼小學議會主席蘇炳輝說，每區適齡學童人數不一，部分區別學童人數將大幅減少，希望港府推穩定措施。他形容，小班教學試驗了十多年，業界認為是成熟，建議政府在適齡升小人數減少的區域，全面推行小班教學政策，以減低學界競爭或不良反應。

彈性批班需顧及「細校」

另外，由於教育局彈性批班政策對「細校」（12班以下學校）幫助少，惟有關學校多屬村屋，基於歷史因素或校舍規模，彈性較少，促教育局須顧及此批學校。

張勇邦建議人口不足的區域 實行遷校重置

而香港資助小學校長會主席張勇邦則指，部分區域因人口不足，或出現縮班問題，促政府考慮實行遷校重置，即將人口下降區別的個別學校，搬至有學生需要的區域。​香港特殊學校議會秘書梁永鴻則表示，部分規模較小的學校，在中央轉介下難招生，希望與政府詳談香港特殊學校整體規劃。



楊潤雄表示，過去數年因應小學人口較多，故推行小班速度較慢，但強調非政策遲緩，而本港現時約8成小學，即343間正進行小班教學，強調若實際情況可行，教育局會協助學校推行小班教學，「如果校網及區未來數年有足夠學位，會與學校商討逐步轉小班教學」他強調，在聽取議會意見後，已與未推小班教學的學校聯絡，查詢他們的意見。