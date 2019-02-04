【豬年2019】廚師昌哥過年無休　團年飯成奢望：做呢行預咗斷六親

農曆新年是傳統而且備受重視的節日，不少人都趁著長假期共聚天倫，與親人聚頭見面。但歡樂背後，其實亦有一群無名英雄埋頭苦幹，日以繼夜為市民服務。今年56歲的昌哥，擔任廚師一職已逾三十年。新年期間大多的食肆都有營業，昌哥直言在新年前後特別忙，「呢幾日做到甩轆！」 過年前後是食肆旺季，昌哥早已覺悟在飲食業工作要「斷六親」，入行至今三十年間，他也只曾一次放農曆年假。他只祈求有一年可再放農曆年假，讓自己得以與家人齊齊整整吃一頓「團年飯」。

農曆新年間，不少人在家共聚天倫，但在城市的角落仍有人為家人在上班打拼。（羅君豪攝）

新年期間不少食肆照常營業，昌哥直然「做呢行預咗」。（羅君豪攝） 入廚30年 廚師昌哥過年照開工 新年喜氣洋洋，不少市民都會一家大小外出「行大運」，近年商戶在農曆新年期間也會照常營業，街上人流多，人人過年都想吃得好一點，酒樓食肆生意亦自然大旺。在飲食行業打滾逾三十年的昌哥，今年農曆新年將一如以往照常開工，在廚房車輪轉地為食客烹調一道又一道的美食。 但人非草木，看到食客一家大細、呼朋引伴歡渡新年，自己卻在煮房對著火熱的爐頭忙個不停，昌哥也難免有所感觸，他直言「做呢行預咗『淒涼』」、「斷六親」。

憶事頭婆年三十晚「提早」放工 昌哥餘怒未消

無他，昌哥與大部分廚師一樣過著「朝十晚十一」的生活，若當日要負責擺酒飲宴，就更要加班至凌晨，在新年前後就更忙，有時候早上八時已要回到店內準備。除了工時長，昌哥稱自在飲食業工作近30年以來，也只擁有過一次真真正正的「農曆新年假期」。做過酒店、也做過酒樓食肆的昌哥說，當年可以放新年假，因為在齋廚工作：「因為當時做齋廚，新年鋪頭都唔開！」

但除當年的特例以外，昌哥的工作時間橫跨早午晚，重要日子亦不能抽身；除了平日沒有機會與家人吃飯，更重要的是連團年飯亦未能和家人聚首一堂。他憶述最深刻的一個年三十晚，是因為公司僅提早10分鐘讓同事下班，經理稱可讓他們「早啲返去食團年飯」。之所以深刻，其實是因為怒火難消，因為所謂提早下班之際已是深夜：「你無嘢吓話事頭婆！返到去都初一啦，仲團年！」

昌哥直言，農曆新年間上班最辛苦的事其實是人手嚴重不足，好比「三個人做五個人嘢」。（羅君豪攝）

妻兒皆做飲食業 過年過節各有各忙

昌哥成家立室多年，如今兒子亦已近三十歲，但每年農曆新年、聖誕、中秋大時大節，都是飲食業旺季，他都不能和家人齊齊整整吃一頓飯，原來他的妻兒都是從事飲食業，所以每到過年過節，大家都有自己的苦衷，他更直言基本上整家人都無機會「拜年」：「基本上初七先放到假，有時更要初十先放到（假）。」他更概嘆，連清明節也是和家人分開拜祭先人：「（清明）早幾日自己去拜先囉，近呢幾年都係自己一個人去拜山。」

每天僅有的兩小時「落場」休息時間，時間約為下午三時至五時，用以讓昌哥及其他員工解決晚餐的問題。（羅君豪攝） 年頭做到年卅晚 最緊要係屋企人明白 但即使工作再忙，昌哥也是想方設法擠出時間，盡辦法與家人聚天倫。昌哥說，有一年自己就曾經利用廚房「落場」的兩小時休息時間，趕回到家中提早與家人吃團年飯，再趕回酒樓為客人煮團年飯。他直言，或許在外人眼中，廚師的工作「年頭做到年卅晚係好慘」，但這種有別於常人的作息節奏也只是為生計、為了養妻活兒，他稱「返工亦是心甘命抵」：「最緊要都係屋企人明白」。

現時居於油塘的昌哥，生性豁達，但最大的心願，是可與居於藍田、現年八十多歲的母親吃一餐團年飯，共享天倫之樂。但這個對不少人來說都是平常不過之舉，對入廚三十年的昌哥來說，卻是一種奢侈。