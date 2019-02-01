工廈單位即日起可免申請豁免書　改作五項特定非工業用途

特首林鄭月娥於《2018年施政報告》中公布活化及善用工廈的政策。發展局今日（1日）宣佈，即日起落實工廈的地契豁免書申請安排，以便多個界別將現有工廈個別單位，在無須向地政總署申請短期地契豁免書和繳付任何費用下，可改作5項特定的非工業用途，包括藝術工作室、影音錄製室、設計及媒體製作辦公室等。初步為期五年。

發展局今日（1日）宣佈，即日起容許工廈個別單位業主，在無須向地政總署申請短期地契豁免書，以及繳付任何費用下，將單位用作5項特定的非工業用途。（資料圖片）

即日起放寬工廈地契豁免書申請安排

在新安排下，政府將於即日起，容許工廈個別單位業主，在無須向地政總署申請短期地契豁免書，以及無須繳付任何費用下，可將單位用作5項特定的非工業用途，包括「藝術工作室」、「影音錄製室辦公室」、「設計及媒體製作辦公室」、「限於特定創意產業辦公室」，當中包括設計及媒體製作公司、印刷及出版業、電影公司和與電影業有關的行業組織，以及「研究所、設計及發展中心」。

若改作其他用途仍應按現有機制申請

不過，若工廈個別單位業主，希望把單位用作這項許可以外的非工業用途，應該按沿用機制，向地政總署申請短期豁免書，並於獲批後支付豁免書費用。

為期五年 會再作檢討

發展局指出，計劃初步為期五年。局方更提醒，其許可涵蓋的五個用途，不應涉及透過直接提供服務貨品吸引公眾到訪的用途或活動，如營運興趣班、展覽會及銷售活動，或向處所經營者、擁有人及租戶以外的人士提供排練場地。

發展局指出，政府會在5年限期完結前檢討是否延續這項許可，並會適時作出公布。

根據過去做法，若業主欲將工廈用作規劃制度下經常准許的非工業用途，其業主或獲授權人士，必須先向地政總署申請短期豁免書，豁免該處的地契限制。若獲得豁免，業主申請短期地契豁免書時，需繳付行政費，並於獲批後支付豁免書費用。