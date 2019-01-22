議員憂工廈改過渡房屋變「黑房」　蘇偉文：人工照明可解決

立法會房屋事務委員會轄下的「跟進本地不適切住屋問題及相關房屋政策事宜小組」今（22日）舉行會議，多名議員在會上批評政府在推動過渡房屋的力度不足，有議員關於工廈改裝成過渡性房屋時，會出現「黑房」問題。 運輸及房屋局副局長蘇偉文稱，會視乎業主或機構有否提供補救措施，他舉例指社會房屋共享計劃的土瓜灣項目之中，部分單位有自然採光問題，但最後機構提供人工照明系統及機械性抽風，以符合法例上的要求。

運輸及房屋局副局長蘇偉文舉例指，社會房屋共享計劃的土瓜灣項目之中，部分單位有自然採光問題，但最後機構提供人工照明系統及機械性抽風，以符合法例上的要求。（資料圖片）

多名議員關注政府推動過渡房屋不足

「跟進本地不適切住屋問題及相關房屋政策事宜小組」今日舉行會議，多名議員關注政府推動過渡房屋不足，民主黨尹兆堅批評，政府表面上積極處理，但行動很消極。他續指租津是必不可少的措施，可以給予輪候公屋3年以上的市民，有資格去申請租津，並不會令租金上調，「政府連止痛藥都唔畀市民食。」

蘇偉文強調政府立場清晰，在房屋供求失衡的前提下，實施租洋有機會推高租金，「好心做嘅事可能會有反效果。」公民黨譚文豪指出，政府允許工廈申請作過渡房屋，但本港大部分工廈都有黑房問題﹐當局應如何處理。

蘇偉文回應指政府部分會靈活處理黑房，包括業主有否提供補救方案，舉例指社會共享房屋計劃的土瓜灣項目之中，部分單位有自然採光問題，但最後機構提供人工照明系統及機械性抽風，以符合法例上的要求，最後都能成功推出單位。

最新一份《施政報告》提到，政府將重啟工廈活化，並加入改裝整幢工廈作過渡性房屋用途。（資料圖片）

建議善用閒置校舍作過渡房屋

此外，工聯會麥美娟建議局方善用閒置校舍，蘇偉文稱有部分校舍原先預留作其他用途，如大學研究中心，但最後校方無須使用，政府正與相關的志願機構商量，是否可善用校舍作其他用途。

對於會否為過渡性房屋訂立供應目標，蘇偉文以深水埗欽州街項目為例，計劃蘊釀多時，政府需要做很多前期工作，確保用地適合用作過渡房屋，以及營運機構的意願，故政府很難為過渡房屋定下目標供應量。