【年宵2019】學生奇招借佛賣佛　檔位打坐不叫賣反令佛系布袋熱賣

豬年將至，維園年宵市場今日（2日）人頭湧湧，乾貨區更有不少小豬造型產品。年宵競爭激烈，場內不少年輕檔主推出各種「吸客大法」。 西灣河香港中國婦女會中學學生年宵檔，不以大聲叫賣引人注意，而是以「佛系推銷法」吸客，一名頭上放了豬仔公仔的學生，閉上雙眼坐在木梯上，模仿僧人打坐姿勢，以靜制動，反而成功吸引注視，令「佛系學生」布袋大賣。

香港中國婦女會中學學生以打坐姿勢，成功吸引入場人士注視。(侯彩琳攝)

中國婦女會中學的年宵檔「婦記豬大搶」，推出自家設計的文件夾、貼紙、鎖匙扣。負責學生之一的陳同學表示，文件夾較暢銷，現時每款只剩下50個左右。在競爭激烈的年宵市場內，要突圍而出，不得不想辦法，而他們就想到「佛系推銷大法」，以推銷自家設計「佛系學生」布袋，陳同學坐在木梯上，閉目打坐，加上頭上的豬仔公仔，果然成功吸引遊人目光。她透露這方法令布袋銷量大增，因打坐姿勢特別，「自然好多人望過來，就會好多人幫襯。」

中國婦女會中學的學生推出多款以豬作主題的自家設計的文件夾、貼紙、鎖匙扣。（侯彩琳攝）

朝鮮風＋港潮語宣傳畫卡已賣出四成

大學生黃同學和同學經營的「半山工業」年宵檔，則推出朝鮮宣傳畫風格卡吸客。黃同學表示，曾到韓國學習交流，因此結識了一位喜愛朝鮮政府宣傳畫畫風的同學，而今次的產品正是在該同學的畫作中，加入香港本土元素，例如「人工！有加冇減」、「頂硬上」等廣東話潮語。黃同學指，目前售出約四成貨品，期望最後能售出七成貨品。

由大學生經營的「半山工業」推出朝鮮宣傳畫風格的卡，連日來已賣出四成。(侯彩琳攝)

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手作人阿聰(右二)和搭檔推出繁體字燈飾，希望增加新年氣氛。(侯彩琳攝) 手作人推自製繁體字燈飾 盼增加新年氣氛 手作人阿聰和搭檔經營的「幸運鄰」，則推出繁體字造型的燈飾。燈飾由阿聰及搭檔創作設計，希望藉「靚」、「勁」「發」等喜慶字眼，增加新年氣氛。阿聰指，雖然燈飾銷量一般，但亦有很多人對此有興趣，之後或會以套裝形式促銷。阿聰亦指，希望藉年宵讓更多人認識手作產品。

高主教書院學生推出自製霓虹燈牌吸客。(侯彩琳攝)

高主教書院學生推出自製霓虹燈牌，已賣出一半貨量。(侯彩琳攝) 高主教書院霓虹燈牌已賣出一半 高主教書院中五學生則推出霓虹燈牌，燈牌可由顧客自選字樣，製造加設計共售158元。林同學指，霓虹燈牌銷量不錯，已經賣出約一半貨品，而之後亦會因應銷量，推出套裝或減價促銷。

而由聖馬可中學學生經營的「潮豬」攤檔，則推出自家設計的鎖匙扣、文件夾、印有「準時返工」的布袋等。該校蘇同學指，香港人工時長，期望產品令香港人「開心下笑吓」。他指，「潮豬」目前約售出四成貨品，屬於不錯。