港珠澳大橋實施小型客車免費通行　明日起連續7日毋須繳通行費

農曆新年將至，又是出行高峰期。運輸署今日（3日）表示，由明日（4日）起一連7日，將於港珠澳大橋實施小型客車免費通行政策，小型客車經大橋收費站前往珠海或澳門口岸，均毋須繳付150元人民幣的通行費。

由明日（4日）起一連7日，港珠澳大橋將實施小型客車免費通行政策。（資料圖片/林若勤攝）

運輸署表示，根據港珠澳大橋管理局通知，由明日(2月4日)零時零分起至2月10日午夜12時，大橋一連7日實施小型客車免費通行政策，7座位及以下的小型客車，即私家車及出租車，如經大橋收費站前往珠海或澳門口岸，均毋須繳付150元人民幣的通行費；有關車輛行經電子收費車道（不停車）及人工收費車道（須停車）的安排則維持不變。署方稱，免收小型客車通行費屬全國性政策。

運輸署又稱，駕駛私家車經大橋往返珠海或澳門，必須持有粵港澳政府發出的大橋口岸跨境私家車配額及相關牌證；已辦理「大橋澳門口岸泊車轉乘計劃」的牌證及手續，包括已預約使用澳門口岸邊檢大樓東停車場。

另外，持常規配額行走其他口岸，包括落馬洲（皇崗）、文錦渡、沙頭角和深圳灣的粵港跨境私家車，在農曆新年假期期間，仍未可取道大橋往返珠海，有關免手續試用大橋往返珠海口岸的安排，將分兩階段於2月25日及4月29日開始實施。