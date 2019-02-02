【港珠澳大橋工傷】兩死三傷承建商僅罰60萬　遺屬﹕港府應感羞愧

以九年時間、耗資千億的港珠澳大橋，因發生工業意外傷亡多，曾被譏諷為「奈何橋」。如今它開通近三個月，為世紀基建流下血汗淚水的工人的付出與犧牲，逐漸逐漸被繁忙的車流與密集的人潮蠶食、消失。約兩年前，高架橋底工作台倒塌致兩死三傷，事至今日，西九龍裁判法院判處三間承辦商罰款共約60萬元。人命可貴，多少金錢也挽不回憾事，遺屬痛心逝去的生命已無法彌補，展望將來提高職安健罰則，避免再發生悲痛事件，但今次僅罰約60萬元，工權會批評刑罰過低，無法起阻嚇作用，變相縱容僱主為求施工速度，不顧安全工作。

兩年前的意外導致兩死三傷，今日三承辦商被判罰共約60萬元。(資料圖片)

三間主要承建商被判罰61.4萬港元

工業傷亡權益會指出，就2017年3月港珠澳大橋高架橋底工作台倒塌，造成兩死三傷工業意外，三間主要承建商香港寶嘉建築有限公司、中國港灣工程有限責任公司，及威勝利香港有限公司承認其中27項傳票控罪。西九龍裁判署今（1日）判處寶嘉建築罰款26.4萬港元、中國港灣工程罰款21.4萬港元、威勝利香港罰款13.6萬港元。三間公司合共罰款為61.4萬港元。

事件中導致兩死三傷，兩名死者分別是22歲的尼泊爾裔港人Anel Gurung及41歲的尼日利亞籍工人Onwuka Okomba Onwuka Uka，他們當時在工作台上進行拆卸工程，懷疑帆布帶不堪負荷斷裂，繼而墮海。由於工人的安全帶均扣在工作台上，無法逃離，被工作台扯入海底。Anel被救起時無脈搏不治，Uka失蹤至翌晚才尋回遺體。

遺屬感失望﹕港府及其外判商實應感到羞愧

Uka的家人對判決表示十分失望和不滿，認為公義不得彰顯。他們要求政府及立法會必須加緊提高職安健罰則的步伐，才可逼使僱主更重視施工安全。他們又稱，港府及其外判商實應感到羞愧。而Anel的家人簡單表示，失去的寶貴生命已經無法彌補，希望以後不要再發生這種令人痛心的事故。

當日遇上工業意外受傷的Thapa，至今手臂仍感痛楚，年僅20多歲的他被診斷不可再做繁重工作。(資料圖片)

傷者至今未康復 認為應加強罰則

其中一名22歲傷者Thapa Taul Beniedick指出，意外至今已經兩年，但他的手臂仍感到痛楚，醫生指他日後無法再作重度工作，他現時正在找工作，但相信再無法從事地盤工作。對於西九龍裁判法院的判罰，他認為約60萬元的罰款並不足夠，並希望政府加強罰則，以警惕承辦商關注工人安全工作。

工業傷亡權益會總幹事陳錦康認為，今次刑罰未能反映罪行嚴重性，過低的刑罰對僱主違法施工毫無阻嚇力，變相縱容僱主為求施工速度，不顧安全工作。工權會要求勞工處及檢控當局須就判刑提出上訴，還死者和遺屬一個公道。工權會亦強調，提高罰則逼在眉睫。

與涉事同款的工作台。(資料圖片)

港珠澳大橋死亡事故過往刑罰