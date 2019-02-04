星光大道重開　新增「打卡位」　AR技術助與李小龍「武術對決」

與一代宗師功夫拳腳對決不是夢！尖沙咀星光大道近日重開，除了明星掌印外，更新增互動「打卡」元素，市民及遊客只需開啟手機App，即可透過AR技術，模擬與武打巨星李小龍打功夫場面，更可拍照留念，向這位縱橫武壇的經典宗師致敬。

劉達文指，只需利用其公司手機APP，即可與李小龍「武術對決」。（新世界提供）

星光大道闊別3年後，終完成維修及翻新工程，並於上月底重開，負責管理的新世界發展，邀請本地初創企業SnapPop合作，透過影像辨識功能及AR擴增實境技術，將經典畫面重現人前。

用家開啟手機應用程式後，只需掃瞄銅像或進行定位，手機便會彈出AR影像，包括電影《死亡遊戲》中，正在打功夫的李小龍、跳舞及打招呼的麥兜等，SnapPop聯合創辦人劉達文指，期望透過現實與虛擬世界的融合，讓公眾對星光大道上的巨星有更深認識，亦為到訪旅客創造與別不同的新體驗，「我希望認識他們的人，可有另一種體會，不認識他們的旅客，就可用這特別方式向他們推廣香港文化。」

星光大道終在上月底重開。（新世界提供）

他又指，製作過程充滿困難，由於李小龍及梅艷芳兩位巨星已經身故，只能透過昔日影片，重塑影像，故需時製作，未來不排除加入更多人物和互動方式可能性，但有待與各方協商。