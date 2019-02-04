安順旅遊即日起停止營業　約18個內地旅行團取消　涉款逾90萬元

香港旅遊業議會今（4日）表示，獲安順旅遊有限公司通知，將由即日起停止營業，約18個原定由明日起前往內地的中、短線旅行團將會取消，料約430名旅客受影響。 旅議會稱，旅客可由2月8日起聯絡旅遊業賠償基金秘書處了解申請賠償事宜。

安順旅遊即日起停止營業，約18個內地旅行團將取消。（資料圖片）

安順旅遊有限公司於2012年成立，營運名稱包括精彩中國、精選假期及精彩世界，結業前共有5個營業地點。據了解，約18個原定由明日起前往內地的中、短線旅行團將會取消，總共涉及約570名旅客和90多萬港元的團費，當中包括原定於年初一至年初四期間出發的13個旅行團 (約430名旅客)。

旅行社指昨日起已逐一通知受影響旅客

旅行社表示，已由昨日起逐一通知受影響的旅客，所有旅行團的收據上均已蓋上印花，經電話報名的旅客，亦已於付款後收到印花收據的相片，旅行社在取得旅客的地址後，會寄出收據正本。

旅遊業議會於今日下午終止安順旅遊有限公司的會籍，其旅行代理商牌照亦剛被旅行代理商註冊處暫停。損失外遊費的旅客，若符合申請資格，可獲相等於所損失外遊費90% 的特惠賠償。

旅議會稱截至今日下午4時共收到5宗求助，涉及20名旅客，涉及團費約共21,600港元，全部持有印花收據的正本或副本。旅議會指，旅客可由2月8日起聯絡旅遊業賠償基金秘書處 (電話：3151 7945)了解賠償事宜。

(網頁截圖)

至於安順旅遊的網頁，會自動連接至精彩中國 / 精選假期 / 精彩世界，惟網頁亦已停止運作。