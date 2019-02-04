頭炷香善信連續12年排頭位 　夏蕙BB批政府派錢措施「麻煩到極」

踏入年三十晚，一眾善信在黃大仙廟外排隊，務求豬年來臨搶先在子時（晚上11時）上頭炷香。警方今年把輪候上頭炷香的排隊地點改在黃大仙港鐵站A出口，連續第12年排頭位的關先生表示，因現場員工有提醒，他認為指示清晰。 關先生下午2時已到場排隊，希望祈求新一年一家人健康「齊齊整整」，香港減少戾氣。 頭炷香常客當然少不了「夏蕙BB」，她表示希望香港未來一年多派錢，著重長者福利，「60歲已經好老，仲要改到65歲，你唔好改到100歲？」她又指，政府今年派4000元的措施「麻煩到極」，但強調最重要不減少對長者的資助。

截至下午5時，黃大仙廟外有10名善信排隊上頭炷香。（張浩維攝）

全身打扮以豬為主題 促政府杜絕「黃牛黨」

截至下午5時正，已有約10名善信排隊上頭炷香，當中不乏每年悉心打扮的「夏蕙BB」。她今年不論手袋、面容及服裝均以豬打扮應節。「夏蕙BB」表示，希望香港來年多派錢給長者，亦不應更改措施，直言政府應體恤老人家，「佢食得幾多年？唔通佢食到100歲咩？」對於今年派4000元的措施，她認為「麻煩到極，但都好過改制度。」

「夏蕙BB」又稱，政府應加強杜絕「黃牛黨」，實施銷售門票實名制，「啲飛炒到咁貴，邊個睇？」

連續12年到黃大仙廟排隊的關先生表示，今年排隊地點更改的資訊清晰，現場員工亦會加以提醒，認為不會造成混亂。關先生下午2時正已經到達，希望祈求一家人身體健康，香港減少戾氣。還有6小時的才上頭炷香，他指會依靠手機及一班多年排頭炷香的老友聊天。

關先生(右一)已經第12年排頭位上頭炷香。他希望政府多派錢，解決香港房屋問題。（張浩維攝）

期望政府多派錢 讚林鄭施政表現比CY有改善

關先生指，香港人的戾氣主要集中在年輕人「無屋住」，認為政府應著重土地問題，幫助年輕人。他又指，希望香港多派錢，但強調今年派4000元程序麻煩，認為應全面派錢，至於數字方面，他理解不可能像澳門一樣，派8、9000元，但既然庫房有盈餘，應回饋市民。

他又指，特首林鄭月娥上任後，政府問題已經較梁振英時期有改善，強調政府需優先處理土地問題。