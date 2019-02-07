【豬年2019】犯太歲靠生肖金飾化解？　金行老行尊親述行內秘聞

每逢農曆新年，未婚的大小朋友最期待𢭃利市，但收到「硬嘢」切勿扁嘴，因為隨時收到寶！已在金行工作30多年的周大福珠寶集團執行董事孫志強表示，現時仍有不少人會買金幣封利市，矜貴得來其實並不昂貴，一枚小金幣只需200多元：「當留念幾好，但想賣返出去就難少少。」 說到過年生肖金飾，孫志強可謂見盡多年來的市場變化，他說，每逢新年都是買金器旺季，不少人會選購流年相合的生肖飾物化解噩運。雖然在不少人的印象中，相信傳統風水命理的多數是上年紀人士，但孫分享說，近年購買生肖金飾催吉避凶的，反而較多是20來歲的年輕人。而入行30多年最難忘經歷，則是有一年為客人打造重200多兩（約12.5斤）的金豬：「大到好似三四呎枱咁，要200幾萬。」

看來矜貴的金幣利市，原來只售200多元。（歐嘉樂攝）

長輩仍興派金幣利市 200幾蚊有一個

踏入新正頭，收利市為不少未婚男女在新年期間最期待的事，雖然普遍市民派利市都會封紙幣，但孫志強說，其實不少長輩會向孫仔孫女送金幣利市，送上祝福亦給他們留作紀念。而在新年派金幣，其實花費並不算太高昂，特別是一些印有卡通人物肖像的小金幣，價錢相當大眾化：「可能好多人會以為好貴，以為上千蚊一個，其實好多預先做好嘅，都只係200幾蚊。」

孫志強說，每年大年初五、大年初六，不少適逢「犯太歲」的善信，陸續會到金行買金飾佩帶去除「噩運」。（歐嘉樂攝）

新正頭令人較迷信 買金器化解「犯太歲」

而每逢新年，是購買金器的旺季，特別是相信風水命利的市民，會於新年期間購置生肖造型首飾，催吉避凶「化解」噩運。孫志強說，每年大年初五、大年初六，不少得知「犯太歲」的善信，會陸續到金行找可以帶來好運的生肖金飾佩帶：「新正頭較多運程資訊，聽得多，咁到初五、初六就會想起去買，每年都會有，但通常好多人新正頭都迷信啲，過咗正月就少啦。」

孫笑言，起初公司免得被指導人迷信，不會為前線員工特別「培訓」，但由於新年期間確實太多客查詢，只好為夥計「補課」一下，印刷運程書予他們溫習，內容大致是講解哪個生肖「互旺」等資訊，孫不下三四次說：「我哋唔係想迷信，但的確有呢個需要。」

而且，傳統印象上，只有上年紀人士或師奶，才會相信這些民間風俗，但孫志強卻指，購買生肖金器的顧客其實較為年輕：「其實最迷信未必係長者，廿幾歲啱啱出嚟做嘢嘅人，反而係買最多！」另外，男士們想低調一點，會將飾物牌放置銀包或電話內。

周大福珠寶集團執行董事孫志強說，最深刻印象是親手為客人「打金豬」。（歐嘉樂攝）

孫志強於金行行業工作30多年，對於過年生肖飾物，最為深刻印象的親手為客人「打金豬」。他憶述曾有客人於過年前大半年，就預訂要一隻10多斤重的大金豬，即約200兩重，當時造價盛惠200多萬。由於金豬是以足金制造，每一兩也要計算清楚，不能有錯：「而且足金好軟身，好易變形，真係好小心去做，最後成品有半張枱（即4呎）大，非常利害。」

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