【豬年2019】維園熟食檔蠔肉放殼燒　負責人承認內地蠔扮北海道蠔

大年卅維園年宵市場下午人流如鯽，十分熱鬧，除了年花及乾貨攤檔外，三檔熟食檔也有不少人光顧。昨日（3日）有網民於網上發文，在其中一檔以簡體字寫有「北海道生蚝（蠔）」的熟食檔，看到職員將在水中浸着的蠔肉放上蠔殼燒，而非原隻生開再燒，網民形容是「死蠔復活」。 記者今日（4日）到涉事攤檔視察，仍看到攤檔放了兩桶蠔肉及少量蠔殼。被問及蠔肉用途時，職員聲稱是用作蚵仔煎，又強調是來自北海道。不過到下午該檔已遮掩了「北海道」三字，負責劉先生現身說法，指蠔殼和蠔肉同樣由工場運來，強調將兩者分開全因現場「開唔切」；至於來源，他承認蠔來自廣東西面的湛江，而非日本北海道。

今早在熟食檔所見，宣傳上寫明是「北海道生蚝」，其中「蚝」為蠔的簡體字。

職員：膠桶蠔供蚵仔煎 燒蠔取自發泡膠箱

有網民昨日於網上發文，指目擊維園一檔年宵小食檔將「死蠔復活」，從一大桶水浸蠔肉中取出蠔肉放上蠔殼燒熟，再出售予顧客。記者今（4日）到涉事攤檔視察，攤檔以簡體字標榜自己出售的是「北海道生蠔」。職員從發泡膠箱中取出蠔，並在燒蠔時加調味料。

熟食檔有以水浸着的蠔肉，職員稱是用作蚵仔煎。（黃詠榆攝）

雖然不見職員將「死蠔復活」，但仍看到攤檔中有疑似網民目擊以水浸著的蠔肉及蠔殼。被問及是否將蠔肉放上蠔殼出售，職員卻不欲多談，說沒有這樣的一回事，又堅稱出售的生蠔來自北海道。被問及其身後一桶蠔肉用途時，職員則指是蚵仔煎材料之一。就現場所見，每份蚵仔煎售價為50元。

有店員堅稱出售的生蠔來自北海道。（黃詠榆攝）

負責人：預先開蠔 分開運肉及殼可節省空間

負責人劉先生現身說法，指前幾日都是同樣做法，「因為開（蠔）唔切！要喺工場開咗先，即時開即時燒開唔切。其實殼同蠔係一齊，係開咗之後分開佢嘛。」劉又稱，將殼和蠔肉分開運送，能節省空間位置。由於怕蠔殼在運送過程中變髒，職員都會先將蠔殼沖沖水。

劉續指，每日從工場只運來200至300隻蠔，而一次過將所有蠔全開再運來，會令到肉質變得粗糙。對於「死蠔復活」一說，他指燒蠔不是生吃蠔，而是經過處理、燒熟的，所以沒有影響。

熟食檔下午已用黑色膠紙將「北海道」三字遮蓋。（黃詠榆攝）

下午膠紙覆蓋「北海道」

現場所見，檔位上的「北海道」三字已經被膠紙覆蓋，亦有食環署人員巡查。劉先生解釋，攤檔的蠔來自內地湛江市（與廣西北海市接壤），而非日本北海道。被問及是否如同騙人，他指「呢個我哋即時刪咗啦。」他又解釋，今早在攤檔看見一桶桶的用於柯仔煎的蠔，並非大蠔。