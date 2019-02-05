【豬年2019】維園清場太太們、外籍男爭執花　檔主提早大戰四方城

豬年剛剛開始，今早雖已踏入（5日）正月大年初一，清晨6時維園年宵市場仍有不少攤位高呼叫賣，把握最後一分鐘清貨，望能發一個新年財過肥年。 有市民整夜留守掃平貨，今年新春天氣較和暖，濕貨檔仍充斥部份年花貨品，現場有市民前來碰運氣「執花」，當中售賣劍蘭及百合的檔攤吸引不少市民圍着選花，當中亦有不少外籍人士，十分熱鬧。 然而有市民到部份仍然開業的攤檔企圖執花時，檔主隨即大呼叫賣，以每束五元十元出售，圍著的市民四散，場面有點尷尬。

踏入大年初一，不少年宵攤檔檔主把握最後機會清貨。（梁鵬威攝）

+ 7 + 6 + 5

維園年宵市場的銅鑼灣方向及天后方向兩個出口，分別有最少四個回收收集站，現場所見，部分檔攤的工作人員將已融雪的肉腸食品放置在附近，似乎有點欠缺衛生；此外，棄置食物的問題依然發生，清晨3時起，記者發現部份士多啤梨、藍莓被棄在垃圾箱內，部份出售中式糕點的檔攤，亦棄置大量砂糖、花生碎等食物。

另外，環保署屬下的承辦商設有兩個放置回收物品的地方，其中銅鑼灣入口的「自然脈絡」，放有不少枱櫈，風車及年宵貨品，負責人徐先生表示，去年首次在維園收集檔主棄置的物品，但今年不少攤檔的營業時間較長，直到天光仍然「死守」，所以收集物品較為困難，現場所見，不少市民會前來領取需要的物品，希望檔主可以盡快將沒有需要做的東西捐出，以免浪費。

+ 4 + 3 + 2

有等待離開的年青檔主於現場即席開枱大戰「四方城」。（梁鵬威攝）

乾貨區的銷情相對較為理想，不少檔主早已將貨物沽貨，發新年財；有部份人望着拍照留念、跳舞助興，亦有等待離開的年青檔主於現場即席開枱大戰「四方城」。其中修讀理工大學的林同學表示，「新年最好就係打牌，剛剛喺早上五點賣晒所有貨，小賭怡情，唔知呢個時間打唔打到一圈啦。」