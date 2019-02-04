【豬年2019】子時到　善信爭上頭炷香　祈求新一年財運亨通

子時到！踏入年三十（4日）晚上11時（子時)，黃大仙祠正式開放讓市民上頭炷香，不少善信急忙魚貫進入廟內，場面十分熱鬧。其實未到子時，黃大仙祠已讓善信們圍著香爐，準備上頭炷香。 甫踏進子時，黃大仙祠擊鼓的同時，善信們爭先上頭炷香，祈求未來一年事事順行，財運亨通。 黃大仙祠將通宵開放，農曆新年期間亦會延長開放時間。

黃夏蕙（前左二）化身粉紅迷人豬上頭炷香。(張浩維攝)

夏蕙BB化身粉紅迷人豬

黃夏蕙（夏蕙BB）今年應節造型現身，化身粉紅迷人豬。夏蕙姨指造型花了約半年時間設計，「可愛的小肥豬」，粉紅色代表和平，她又向記者展示幻彩的指甲。

她今日下午3時許與一對契仔和契女到達祠外排隊，她的豬鼻以藥用膠帶黏着；近看可見夏蕙BB的臉佈滿汗珠。她指排隊年年都排，故不覺得辛苦，「但初初都擔心會透不過氣來。」

向來留意時事的她又指，今年願望是希望政府推多點措施幫助長者，「起多啲平民屋啦！多加一點長者福利，最重要是大家都要身體健康。」

大批善信趁新一年到黃大仙祠上頭炷香。（張浩維攝）

善信去年願望成真 履行連續三年上香承諾

21歲的鄭小姐第二年來黃大仙祠上頭炷香，惟首次排晚上11時的頭炷香排隊，她與朋友晚上7時來排隊，形容年輕人排隊不感到辛苦。然而，因為深夜11時上香的競爭太激烈，直指明年會改排凌晨零時的時段。

她稱，由於去年上香後願望成真，故特意前來還神。「答應過連續三年過來的。」

有善信上頭炷香後，合拾向黃大仙祈求。（張浩維攝）

黃夏蕙（前右二）今日由下午等到晚上，只為上一炷頭炷香。(張浩維攝)

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吳先生希望新一年順風順水，轉走不好事，帶來好運。(麥凱茵攝)

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周伯展祝願香港社會氣氛和諧。(麥凱茵攝)

眼科名醫周伯展與女兒來參拜

眼科專科醫生周伯展年三十晚亦來黃大仙祠湊熱鬧。他表示，因爲女兒未曾來過黃大仙祠，故特意前來參拜。被問及有甚麼新年願望？作為醫生的他表示希望市民可以身體健康，流感快點過去，「政府可以撥多啲資源給醫療，無論硬件還是軟件，兩方配合、加建醫院，增加病床床位，設法解決前線醫護人手不足問題。」他又祝香港可以國泰民安，社會氣氛和諧。

帶同巨型風車來上頭炷香的吳先生說：「希望新一年順風順水，轉走不好事，帶來好運。」

他透露，前來黃大仙祠上頭炷香已有30年，「自己仍是手抱嬰兒時，已經跟爸爸前來。」他指未來他也會帶兒子前來，維持傳統。