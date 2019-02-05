【豬年2019】年初三或達25度　穿短袖衫拜車公？情人節多雲有微雨

豬年到！踏入大年初一，天氣繼續暖笠笠。天文台預測，今日最高氣溫達攝氏23度，未來數天氣溫繼續升高，至年初三（7日）市區氣溫高達25度，往後數天最高氣溫亦超過20度。 至於情人節（14日）天氣，天文台預測當日大致多雲，有一兩陣微雨，氣溫介乎攝氏18至22度，情侶們或要在雨中漫步了！

大年初二晚上8時，在維港上空將上演賀歲煙花匯演，但天文台預測晚上沿岸有霧。（資料圖片）

這個農曆新年有點熱！天文台預測，今日大年初一氣溫介乎攝氏18至23度，或成為近12年來第二暖的初一（去年大年初一最高氣溫達24.8度），且部分時間有陽光，今晚有一兩陣微雨，未知會否影響今晚在尖沙咀上演的花車巡遊。

天文台表示，受一股潮濕的海洋氣流影響，本周餘下時間廣東沿岸日間溫暖，早晚有霧。大年初二晚上8時，在維港將上演歷時23分鐘的賀歲煙花匯演，但天文台預測，明晚沿岸有霧，市民或要霧中看煙花。至大年初三，不少市民到車公廟拜車公、轉風車，祈求來年一帆風順、行大運，但當日最高氣溫升至攝氏25度，市民外出時要留意天氣狀況，大褸頸巾都可藏於衣櫃，改穿輕裝行大運。

（天文台網站截圖）

天文台預料，東北季候風會在周末期間抵達華南，下周初該區風勢較大，天氣稍涼。天文台預測，情人節氣溫介乎18至22度，大致多雲及有一兩陣微雨，情人們或不需要互相取暖，暖意已甚濃。