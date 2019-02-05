【豬年2019】寵物豬變百斤肥豬　臭味「趕客」　領養者願一生陪伴

牠交叉雙手放在胸前，一團脂肪從空隙中擠出，穩重身軀靠著石屎圍欄，模仿人類站立的姿勢，帶點抑鬱的眼神凝望遠方。牠是荷花農莊的明星豬「寶寶」，看似一副垂頭喪氣的樣子，食飯時即變得有朝氣，雙手撐著圍欄向前衝，光看美食已口水直流！ 寶寶原本住在一個700呎的嘉湖山莊單位，原主人買回來的時候，以為是迷你寵物豬，但養了十日就受不了臭味，把牠送給現在的主人郭金祥（祥哥）。五年間，祥哥目睹寶寶由「迷你」變得「癡肥」，最高峰時重達200斤。待「寶寶」如親人的他未為當初的領養決定後悔，「決定接收就有責任養佢，直至佢老死為止」，但呼籲市民切勿因踏入豬年而養寵物豬，「養動物前要停一停、諗一諗」，勿讓棄豬悲歌響起。

有別於常見的粉紅色家豬，「寶寶」是一隻大花白豬，頭和背部都是黑色，經常挨著豬欄乘涼。（歐嘉樂攝）

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寵物店騙稱迷你豬不會長大 胃口卻如黑洞

「寶寶」在2013年進駐落馬洲村的荷花農莊，源於舊主人的一個倉促決定。「寶寶」原本來自寵物店，售價達1,800元，店員還指「豬仔唔會大」，舊主人看上牠的趣緻，遂帶回天水圍嘉湖山莊一個面積達700平方呎的民居，給牠一個「家」，但好景不常，舊主人嫌牠帶來一陣豬臭味，忍受不足10日後決定求轉讓。

祥哥憶述，當時有人對他說「唔使錢，你攞返屋企啦！你哋地方大，原本千八蚊㗎！𠵱家唔收你錢，送畀你！」看着當時仍是BB的「寶寶」，體重只有3斤，活躍又可愛，祥哥載牠回佔地逾十萬平方呎的農莊。怎料「寶寶」食量驚人，麵包成牠的摯愛，每次吃上至少十多個，胃口猶如黑洞，走動時肚腩向下墜，形成S型的肥美體態，「由3斤變10斤，10斤變20斤，最後成200斤，原來呢隻係會大嘅寵物豬」。

祥哥在半年前為「寶寶」建100平方呎新居，可隨時享受日光浴，屋內還有水池，有烏龜作伴。（歐嘉樂攝）

曾惹「虐豬」疑雲 為「寶寶」建百呎新居

體型不再嬌小，居住空間越收越窄，又招來「虐豬」疑雲。約三年前，有市民發起網絡公審，指「寶寶」長大後仍屈就在狹小的豬欄，致腰身彎曲、咳到噴血，祥哥又在豬欄旁放置豬仔錢罌，有把「寶寶」當「搖錢豬」賺錢之嫌。

祥哥笑說「大家都係關心『寶寶』健康啫」，解釋指當時「寶寶」處於發情期，「夜晚自己解決問題時，弄傷男性（生殖）部位，有少許血漬，冇嘔血噴血，係健康嘅」，錢罌收益也全數成為「寶寶」糧食基金。祥哥擔心為已成年的「寶寶」做閹割手術，成為「公公」會對生命有危險，故現已幫牠找個「豬女」作伴，繁殖下一代。

新居增設私人浴缸，在夏天「寶寶」會泡在水中消暑。（歐嘉樂攝） 安排相親 興建豪宅 除了安排相親，還要解決住屋問題。「寶寶」初來報到時住在由鐵絲網圍住、約20平方呎的豬欄，其後身型膨脹得快，轉移到由磚牆搭建而成的50平方呎豬欄，後來有熱心市民提醒「寶寶」需要曬太陽才健康，半年前祥哥又花了5,000元，在魚塘旁邊為「寶寶」建造有屋頂、水池、可享受日光浴、面積增加一倍的「豪宅」。 「『寶寶』由50呎豬欄去到100呎豬欄，用咗15分鐘，推佢都唔肯過。入到去就好開心，好似人住入豪宅咁，開心到條尾不斷擺，到處轉圈」，祥哥說。

視豬如親人 「養到佢老死為止」

「寶寶」快要六歲，最愛吃麵包壽司卷，裏面夾雜蟹柳、芝士及沙律醬。每當祥哥揚聲說「寶寶，起身喇，有壽司卷食喇」，「壽司」二字似乎有魔力，本來在睡夢中的「寶寶」，也立即彈起快步走向祥哥方向，口水不斷流，情緒也激動起來，「豬係冇飽㗎，畀幾多食幾多」。

荷花農莊如一個小型動物農莊，除了有寵物豬，還有貓咪和八哥犬，以及一大個魚塘，閒時野豬也會「亂入」，但祥哥還是偏愛「寶寶」，視牠如親人。夏天帶「寶寶」到魚塘暢泳兼減肥，冬天為「寶寶」送上舊棉被或絲綿，「當你擺低張被，佢識將張被放得四平八穩，冚住自己。豬唔蠢㗎！好叻㗎！」祥哥摸住「寶寶」的頭，笑着說。

冬天較少離開豬欄走動，「寶寶」吃飽後便曬著太陽午睡。（歐嘉樂攝）

祥哥形容「寶寶」是最幸福的豬，不但居住環境風涼水冷，每日洗澡2、3次，身上沒有半點異味，不時還有單車客及行山客餵食。（歐嘉樂攝） 提醒市民勿養寵物豬 養寵物豬也是一門學問，祥哥也從沒有因為「寶寶」是豬，「粗養」了事。除了應付龐大食量，「要服侍佢一日沖兩三次涼，處理大小二便，否則就一大陣豬味」，若有人希望養寵物豬，他直言「唔好考慮！」 由BB豬養到中年豬，祥哥沒有為當日領養決定後悔，「你既然已經接收佢，就要負責養佢，有責任養大佢，唔會劏佢，直至佢老死為止。」

「寶寶」約六年前來到荷花農莊，當時只有3斤重，但身型日漸「發福」，祥哥只好三度為牠搬家。（受訪者提供 / 歐嘉樂攝）

漁護署：市區禁止養豬

漁護署表示，在香港飼養豬隻受《公眾衞生（動物及禽鳥）（禽畜飼養的發牌）規例》、《廢物處置條例》及《廢物處置（禽畜廢物）規例》規管，一般需領有飼養禽畜牌照，並符合公眾衞生、動物健康和處理禽畜廢物等要求。

發言人指，除了市區禁止飼養豬隻，在禽畜廢物限制區如新界及離島部份地方等，除非在1994年前的最少12個月已持續飼養豬隻及獲發牌照，否則不得飼養；在禽畜廢物管制區內飼養多於一頭豬隻，須申領飼養禽畜牌照，如擁有或飼養一頭豬隻，而該豬隻是母豬，則包括其未斷奶的小豬，可獲豁免持牌，惟仍須符合污水排放等環保法例的要求。 現時，所有本港持牌動物售賣商均禁止售賣豬隻。